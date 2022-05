Disse er med i nye «Paradise»: − Aldri vært noen som meg på TV

Sex, fyll og «Paradise Hotel» er historie. Det mener flere av de nye deltagerne er bra.

– Det har aldri vært noen som meg på TV, sier Eléah Sophie Winther (23) til VG.

Søndag presenterer Nent deltagerne av den første sesongen av nye «Paradise», som har premiere mandag 30. mai.

Winther er en av dem. Hun er den første deltageren i «Paradise Hotel» og «Paradise» som er kjønnsoperert. Det er noe hun synes er viktig å snakke om.

– Vi ser kanskje transkvinner på TV, men det er alltid de pene blonde. Det er lite mangfold innad i hvem som blir vist på TV av transkvinner.

DELTAGER: Eléah Sophie Winther har stor tro på det nye konseptet.

Nå er hun glad for å være et av ansiktene som representerer det nye «Paradise»-konseptet.

Deltager Philip Eskildsen (21) mener «Paradise» er ganske annerledes enn tidligere.

– Det er definitivt den sesongen med flest skeive deltagere, og det synes jeg er veldig kult. Så på den måten er mangfoldet bra og veldig bra for LGBT.

Han er selv skeiv og singel – men ble ikke med på «Paradise» for å finne kjærligheten.

– Nye «Paradise» er ikke som før. Før var «Paradise» veldig basert som et datingprogram – at en gutt og en jente skulle stå sammen, at man skulle sove i samme seng og at det var drikking og fest.

– Det er definitivt fortsatt fest, men de har tonet litt ned den ville «Ex on the beach»-stemningen og uppet spillet.

Kommer ikke til å vise sex

Etter 16 sesonger er altså «Paradise Hotel» historie.

– Mange har vokst opp med «Paradise Hotel» og forbinder det med sex, alkohol og drama. Vil dette gjelde for nye «Paradise»?

– Nei. Det vil det nok ikke. Vi har jo fokusert mindre på sex de siste årene, og nå kommer vi ikke til å vise sex, sier programsjef i Nent, Christian Meinseth.

– Hvorfor ikke?

– Det er ikke noe vi ønsker å fokusere på.

Han sier den viktigste endringen er at programmet er et kjønnsnøytralt spill der man kjemper om lojalitet i par. Fokuset har endret seg mer mot spill enn et datingkonsept.

– Dere sier dere har fokusert på mangfold? På hvilken måte?

– At vi har et kjønnsnøytralt spill gir andre muligheter. Originalt var den en gutt og en jente som skulle ende opp i et par. Nå har vi mulighet til å caste folk som blant annet er single, og folk med ulike seksuelle legninger.

– Folk er skeptisk

Han mener likevel at de har bevart de grunnleggende premissene: En rekke deltagere som reiser til Mexico for å ha det gøy, men også spille i håp om å komme til den store finalen.

Meinseth sier de er spent på å presentere det nye konseptet.

– Er dere redd for å miste seere?

– Redd og redd, man er jo kanskje alltid det når man skal lansere TV. Men vi tror skikkelig at de som liker «Paradise Hotel» kommer til å kjenne seg igjen, også håper vi i tillegg å trekke nye seere.

SPENTE DELTAGERE: Fra venstre: Jo Petter Helstad, Markus Johnsen, Ronja Bysveen, Emma Sveinsdatter Strandjord, Martin Elvik Hagen, Eléah Sophie Winther, Philip Eskildsen, Jeanette Elise Hildebrandt og Kimberly Dahle. Nede fra venstre: Christoffer Zacho og Patrick Greve.

Både Philip Eskildsen og Eléah Sophie Winther er positive til de nye endringene.

– Jeg vet at folk er skeptiske til det nye konseptet, men jeg tror helt ærlig at dette blir en av de beste sesongene i nyere tid, sier Winther.

– Fikk konsekvenser

Nent kunngjorde de nye reglene i fjor, etter overgrepsanklagene i den svenske versjonen og etter at Markus Nikolai Grønberg (23), som vant «Paradise Hotel» i fjor, var tiltalt for voldtekt uten å ha opplyst om det under castingen.

Etter han ble dømt tidligere i år, fjernet Nent sesongen fra strømmetjenestene. Grønberg har hele veien nektet straffskyld, og har anket saken.

– Triana Iglesias sa til VG tidligere i år at nettopp denne saken er en av grunnene til at hun mener reglene må skjerpes. Er dette noe du er enig i?

– Det jeg kan si er at det er viktig for oss at det skal være trygt på alle våre produksjoner. Det er vårt ansvar. Den saken i seg selv fikk konsekvenser, programmet ble tatt av. Selvfølgelig var det en lei sak, og han innrømmet å lyve for oss, sier programsjef Meinseth.

– Er dere bekymret for at lignende kan skje igjen?

– Grunnen til at vi har grundig castingprosess er at vi skal stå innafor de deltagerne vi caster. Vi synes det er trist om de lyver. Det får konsekvenser.

Han sier at systemet deres til syvende og sist beror på tillit.

Nå gleder han seg til å vise frem det nye konseptet.