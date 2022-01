GT i hete favntak med eksen Ine. Men hvem er det som spiller henne her?

«Rådebank»-videoen som aldri ble vist på TV

Legger du merke til noe spesielt med skuespilleren til høyre?

Av Ivar Brandvol

De siste dagene har mange fulgt spent med på sesong 3 av «Rådebank» på NRK.

Maja Christiansen (25) er blitt hyllet av anmelderne for måten hun tolker Hege i serien.

Nå viser det seg at hun hadde en helt annen rolle da hun deltok i ett av de aller første prøveopptakene, en såkalt «pilot», i 2018.

Da produksjonsselskapet var helt i startgropen med å lage serien, var det nemlig en helt annen rolle Christiansen var på audition for. Hun ble tipset av Odin Waage (som spiller «GT» i serien), som hun kjente fra et tidligere prosjekt de hadde gjort sammen.

– Jeg prøvespilte i rollen som «Ine» i den første pilot-episoden som ble laget. Så fikk jeg en melding om at de ville prøve meg i en annen rolle, som råneren «Hege». Det syntes jeg var veldig kult, det var en rolle jeg virkelig hadde lyst til å prøve, sier hun.

«Ine» er eksen til «GT» som forlater bygda i sesong 1, synger i en viktig seremoni i sesong 2 (spoiler) og som returnerer til Bø i siste sesong. Det er Mathilde Thomine Storm som har denne rollen i dag.

Fikk en av hovedrollene

Christiansen gikk på ny audition og fikk rollen som den tøffe billakkeren Hege – en av hovedrollene i serien.

Maja Christiansen får mye ros av anmeldere etter sesong 3 av «Rådebank».

Før den virkelige innspillingen startet, fikk hun beskjed om å farge håret.

– Jeg har egentlig blondt hår, men kunne ikke ha det i rollen som Hege.

Regissør: - Et supertalent

Regissør Daniel Fahre bekrefter historien. Han omtaler Christiansen som et supertalent, med en helt unik tilstedeværelse.

– Da vi laget en pilot i 2018, hadde vi med oss Odin Waage, men vi hadde også behov for en jente til piloten, og Odin tipset oss om Maja, som vi tok med, sier Fahre.

Fra opptakene til sesong 3 i Bø i sommer: Hege, GT, Nilsen, Malene og Kim. Foran til venstre er regissør Daniel Fahre. Under denne innspillingen var serien blitt så populær at mange fans oppsøkte filmsettet.

Da NRK ga produksjonsselskapet grønt lys i 2019, ble hun innkalt til ny audition.

– Vi hadde henne inne til rollen som Ine først. Vi fikk en magefølelse på at hun også kunne spilt en veldig god Hege, så vi spurte henne om hun kunne komme inn en runde til og prøvespille til Hege. Da var vi ikke i tvil om at vi hadde funnet vår Hege, sier Fahre.

GT og Ine i første sesong. Ine spilles av Mathilde Thomine Storm.

Han legger til:

– Jeg er så glad for at Maja ble Hege! Maja har en helt unik tilstedeværelse! Hun klarer å spille både sterk og sårbar på en og samme tid, og er helt fantastisk og jobbe med, et supertalent.