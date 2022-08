TARGIRL POWER: Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) i et gullkledd øyeblikk i «House of the Dragon»

TV-anmeldelse «House of the Dragon»: Kvinner og klør

Et Westeros der kvinner blir behandlet som mennesker? Ja, det er faktisk mulig.

«House of the Dragon»

Amerikansk fantasydramaserie i ti deler

Med: Paddy Considine, Emma D'Arcy, Milly Alcock, Matt Smith mfl.

Serieskapere: Ryan J. Condal og George R.R. Martin

Premiere på HBO Max mandag 22. august

Et lite stykke inn i «House of the Dragon» jubler en torturert soldat over at en dragebåren Targaryen kommer slagmarken til unnsetning. «Redd meg», roper han begeistret. Før en uheldig dragefot knuser hele mannen.

Det er fremdeles ikke vanlige folks tur i Westeros.

Men det er muligens adelige kvinners tur.

Det som enkelte har kalt «Succession» med drager, handler nettopp om etterfølgere og arvinger. Og dragers ild og klør. Men primært om hvilket kjønn en eventuell arving kan ha. Og hvor langt menn vil gå for å stoppe kvinnelige arvinger. Som kollektiv.

I de seks episodene som VG har fått se er det ingen Logan Roy-karakterer som myndig setter seg i respekt i ethvert rom. Det er derimot en kopiscene av Roman Roy sin hånddrevne vindusskjending av New York.

Handlingen er snaue 200 år før «Game of Thrones». Targaryen-familien har makten i de syv kongedømmene, fordi, vel, hvem kan kverulere med drager?

KONG FJOMP: Den tafatte Viserys Targaryen (Paddy Considine) prøver å regne ut hvor mye lånet til King’s Landing blir etter den siste renteøkningen.

Paddy Considine ( «24 Hour Party People», «The Death of Stalin») er Viserys Targaryen, men deler kun navn med sin foroverlente etterkommer i «Game of Thrones». Lutrygget med veikt tredagersskjegg i salt og pepper-kvalitet. Samt en imponerende evne til å ta holdningsløse avgjørelser uten annen begrunnelse enn «fordi jeg er kongen».

Milly Alcock og senere Emma D'Arcy (de er to fordi sesongen strekker seg over en mye bredere tidsperiode enn hele «Game of Thrones») er bestemte og målrettede som Rhaenyra Targaryen. Viserys datter kan bli den første dronningenregenten. Men så var det alle disse onklene og resten av de fjerne slektningene som står i veien på grunn av at de har noe dinglende mellom bena.

Matt Smith ( «Doctor Who», «The Crown») er hennes onkel, Daemon Targaryen, i en ikke alltid like vellykket peroksydblond parykk. I motsetning til tidligere milde roller fra Smith er Daemon en bror og onkel som lever opp til det «Omen»-klingende fornavnet.

Eller er han mer nyansert enn som så?

«House of the Dragon» har, i motsetning til «Game of Thrones», ikke karakterer som grenser til det karikerte. Selv om man kan tro (og håpe) at noen er en ny Cersei, og andre enn ny Tyrion.

De er ikke det.

DRAGE: Selvsagt er det drager i «House of the Dragon». De har til og med personlighet.

Det litterære forelegget til George R.R. Martin mangler personbeskrivelser, siden det skal fremstå som ført i pennen av en Westeros-Snorre med hang til å ikke ødelegge godt sladder med fakta.

Dette – for å bruke et Arendalsuka-begrep – mulighetsrommet har Martin og serieskaper Ryan J. Condal utnyttet til fulle.

Lekkert filmet, med brede objektiver og store studiomiljøer. Med en slik dybde og romfølelse at man føler man faktisk er en del av det hele. Jerntronen alene virker å ha større budsjett enn tidlige enkeltepisoder av «Game of Thrones». Kostymene virker å koste mer enn regjeringens totale strømstøtte for 2022.

Actionscenene er levende og spennende. De smertelige opplevelsene er vonde og gufne. Flere steder skjer ting så tett inntil at det smerter å se på.

Og for de som er opptatt av slikt: Ja, sex forekommer. Men ikke i så eksplisitt «hei hei her nakne folk på TV»-ekstremisme som HBO balte på med tidligere.

Med tanke på hvor hastig og skuffende den siste sesongen av «Game of Thrones» totalt sett var, føles det befriende å se noe der ikke bare en families maktgrep står på spill, men hele ideen bak hvem som er den korrekte arvingen.

Slik ligner dette for så vidt også på «Succession». At det samtidig fremstår troverdig at drager lever og faktisk har personlighet i dette universet, blir sånn sett bare en perfeksjonert detalj.

Anmelderen har fått se seks episoder