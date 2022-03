RØDT LAG: F.v.: Daniel Kvammen, Marius Skjelbæk, Mayoo Indiran, Emilie Stordalen, Emilie Nereng, Daniel Franck og Lydia Gieselmann.

Trekker seg fra «Kompani Lauritzen»: − Litt komisk

En av deltagerne på det røde laget velger å forlate konkurransen frivillig i lørdagens episode.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ikke les videre om du ikke vil vite hva som skjer.

Det er Daniel Franck (47) som må legge inn årene.

– Null stress, sier han nå, men det satt langt inne der og da.

– Nakken har slått seg helt vrang, og jeg bare orker ikke å være «the village clown», liksom, som skal gå og syte og klage over nakken, sier Franck til kaptein John Hammersmark i episoden.

Rekrutt 75 fikk nemlig mange smeller i nakken under den strabasiøse utfordringen med tømmerstokken gjennom edderkoppnettet. Det gjorde at han strevde ekstra med de neste øvelsene, deriblant en dykkeoppgave.

Franck skriver i en tekstmelding til VG at han kjenner kroppen såpass godt at han visste plagene ville sitte i noen dager.

VONDT: Daniel Franck etter klatringen i edderkoppnettet.

Etter å ha måttet gi opp dykkingen midtveis i forsøket, satte Franck alt inn på å klare neste oppgave, som var løping i et sandtak.

47-åringen gjennomførte, men så sa det altså stopp.

Francks nakke har fått kjørt seg før. I 2018 pådro han seg nakkebrudd i en snøbrettulykke, og han forklarer til VG at den gamle skaden må ta mye av skylden for at TV-innspillingen endte som den gjorde.

– Det hadde definitivt med nakkeskaden min å gjøre, ja. Nerve-gangen på venstre side er trangere i dag, og det fører til at muskulaturen stivner totalt og sprer seg videre nedover ryggen ved overanstrengelse, forklarer Franck

– Da var det håpløst å fortsette. Dette er en type smerte som er vanskelig å beskrive.

GA JERNET: Daniel Franck i sandtaket.

Den tidligere snøbrettutøveren, som kan skilte med seks VM- og EM-medaljer, 16 World Cup-seire, 47 internasjonale pallplasseringer og tre kongepokaler, forklarer til kapteinen at han må gi opp.

Når kapteinen spør hva som må til for at Francks nakke skal bli god nok til at han kan være med videre, anslår Franck at han nok vil måtte ligge rett ut i to dager uten å gjøre noe.

Både kaptein og rekrutt innser at det er umulig i konkurransen.

Franck legger ikke skyld på hverken produksjonen eller krevende oppgaver.

– Jeg klandrer ingen. Folk stryker jo med av å sitte på do og trøkke, så at jeg stivnet fullstendig i nakke og rygg, er lite dramatisk.

ALVORSPRAT: Kaptein John Hammersmark og rekrutt Daniel Franck.

Dermed er Franck den aller første i årets sesong til å forlate Setnesmoen, noe han der og da innrømmer er surt.

– Det er jo litt sånn stang ut. Jeg vil jo at folk skal se hva som virkelig bor i meg, sier han i episoden – tydelig skuffet.

Nå, flere måneder senere, tar han nederlaget med et smil.

– At jeg skulle dra hjem først, er jo litt komisk, men det tenker jeg svært lite på. Avgjørelsen var riktig. Hadde jeg fått fire dagers hvile med en pose Voltaren å knaske på, så kunne jeg ha fortsatt. Men i en realityserie går jo ikke det, sier han og legger spøkefullt til:

– Jeg husker nesten ikke at jeg var med, så takk for påminnelsen.

PÅ GRÅTEN: Daniel Franck gir seg.

I første episode forklarte Franck at han gjennom hele oppveksten har hatt et anstrengt forhold til det autoritære. Likevel var det strenge militærregimet ikke spesielt ille å forholde seg til.

– Å bli herset med på TV er mest skuespill, så akkurat den delen tok jeg med humor. Å bli herset med i det virkelige livet, er derimot noe helt annet. Der kommer folk til kort, mener han.

12 år er gått siden Franck i 2010 danket ut alle de andre deltagerne i «Mesternes mester». Året etter la han idrettskarrieren på hylla.

Han er vant med skader. I 2013 pådro han seg kraniebrudd, blødninger i hodet og to brudd i ryggen etter et fall på hytta.

Også resten av kroppen har fått smeller opp gjennom årene. I 2011 måtte Franck trekke seg fra TV3s «Landskampen» på grunn av kneskade. I 2006 var det OL som røk på grunn av ødelagt korsbånd. Bare for å nevne noe.

Men noen ulykkesfugl vil han ikke ha på seg at han er.

– Nei, ingen ulykkesfugl. De som velger å leve og utvikle seg, må påregne noen fysiske og psykiske skader. Livet er såpass kort, og jo flere bulker og arr vi får, desto flere historier og erfaringer kan vi formidle, mener 47-åringen.

OPPGITT: Daniel Franck, synlig skuffet over ikke å ha klart dykkeoppgaven.

Franck har for øvrig gjort et stort karriereskifte. Nå er det kunst som står i fokus.

– Jeg er i dag tilbake på skolebenken og avslutter to år på Kunstskolen i Stavanger med avgangsutstilling i slutten av mai. Så det går varmt for seg på atelieret om dagen, opplyser han.

– Utenom det så leves livet sidelengs på fjellet og i byen med hovedmål å holde meg mentalt erigert mesteparten av tiden, sier Franck, som er gift med skuespiller Ulrikke Døvigen (51).

