Ivar Dyrhaug gjør TV-comeback

Publisert: 19.01.18 07:01

I mars gjør NRK-veteranen Ivar Dyrhaug (68) TV-comeback. Men denne gangen på TV 2. Han skal være med i «Århundrets stemme», kanalens storsatsing på underholdningsfronten denne våren. – Jeg trodde aldri det var TV som skulle bli livet mitt da jeg begynte med dette for 39 år siden, sier Dyrhaug til VG.

«Århundrets stemme» er TV 2s nye direktesendte underholdningsprogram, hvor ti kjente artister skal konkurrere mot hverandre. Utfordringen for de ti blir: Hvem mestrer hundre år med hits best?

– For det første er det morsomt å bli spurt av TV 2 om å samarbeide. Morsomt også at jeg rakk innom TV 2 i karrieren min. For det andre er det et så spennende tv-konsept at jeg måtte takke ja, sier Ivar Dyrhaug til VG.

TV-veteranen skal sammen med artist Bertine Zetlitz utgjøre ekspertpanelet i programmet som skal gå over ti uker. Ti kjente artister skal konkurrere mot hverandre på direkten. Hver lørdag står musikk fra nye tiår på plakaten, og det er tv-seerne som bestemmer hvem av artistene som får bli med videre – helt til det til slutt står igjen én vinner.

– Dette er gøy og jeg er glad i TV. Jeg har jo holdt på med dette et helt liv. I år er det 39 år siden jeg begynte med «Halv syv» i NRK, fortsetter Dyrhaug.

– Den gangen trodde jeg jo aldri at det var TV som skulle bli livet mitt.

Nå har han vært TV-pensjonist siden 2015 da han hadde sin siste «Beat for Beat» sending på NRK1. Ordentlig pensjonist har han vært siden 2016 da han sluttet som direktør i eventbyrået Gyro.

– Den siste tiden har det blitt mye tennis også, i dag føler jeg at jeg nesten har ødelagt ryggen min etter å ha spilt hver dag den siste uken. Så har jeg seks barnebarn og det syvende underveis. Så du trenger egentlig ikke å spørre om hva jeg har gjort, sier en glad og fornøyd Ivar Dyrhaug.

Han legger ikke skjul på at han synes det er stas å få sitte i et ekspertpanelet sammen med Bertine Zetlitz, som han ikke har jobbet sammen med tidligere. Hun har ikke engang vært en av de mange som gjestene som har vært innom «Beat for beat».

– Det som gjør «Århundrets stemme» så spennende, er at musikken og historien settes sammen i en kontekst. Dette er et program som heier frem det individuelle uttrykket hos artistene. I tillegg til at jeg får lov å mene noe om hve musikkpresentasjon hos artistene, vil jeg helt sikkert også la meg inspirere av artistenes personlige tolkninger, sier Bertine Zetlitz.

De ti artistene som skal være med i «Århundrets stemme» er Øivind «Elg» Elgenes, Chris Medina., William Hut, Eirik Søfteland, Daniel Owen, Guri Schanke, Jannike Kruse, Nosizwe Baqwa, Frida Ånnevik og Marianne Sveen.

– Jeg har tidligere vært med i konkurranser som «Skal vi danse», «Melodi Grand Prix» og «Korslaget», så dette er ikke helt ukjent for meg. Synes det er spennende med utfordringer, og at dette handler om musikk gjør det ekstra interessant. Drivkraften er jo at man vil videre hele tiden. Ryker man, blir man selvfølgelig lei seg, sier Guri Schanke til VG.

Hun har gjennom livet hatt et allsidig musikalsk interessefelt. Fra Beatles til Dylan, fra Deep Purple til Céline Dion. Hun har sunget jazz hos legendariske Radka Toneff.

– Men de siste årene har det vært mest teater og musikaler, men også en plateutgivelse og jeg gleder meg veldig til å være med «Århundrets stemme» som nok blir veldig altoppslukende mens det står på, sier Guri Schanke.

TV 2s programredaktør Jarle Nakken gleder seg til å presentere en nyutviklet lørdagssatsing for TV 2-seerne denne vinteren og våren.

– «Århundrets stemme» er en storsatsing som vil by på musikalske høydepunkter fra de siste hundre årene. Her vil de kjente låtene som preget tidsånden i det tiåret de ble skrevet leve videre, settes i kontekst og være selve rammeverket for historiefortellingen, sier Nakken.