Fem nye kvinner får vitne mot Bill Cosby

Publisert: 16.03.18 02:09

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

TV 2018-03-16T01:09:23Z

En dommer i Philadelphia har tillatt ytterligere fem kvinner som mener seg utsatt for overgrep fra Bill Cosby å vitne i den nye rettssaken som starter i begynnelsen av april.

Kjennelsen til dommer Steven O’Neill blir sett på som en seier for påtalemyndigheten. De ønsker å tegne et bilde av 80 år gamle Bill Cosby som en av Hollywoods verste serie-overgripere, melder nyhetsbyrået AP .

Den opprinnelige rettssaken i juni i fjor ble kjent ugyldig da juryen ikke klarte å komme frem til en kjennelse etter å ha sittet sammen i over 52 timer.

Påtalemyndigheten er fortsatt overbevist om at det såkalte 2004-overgrepet bare er det siste i en serie overgrep mot en rekke kvinner. De siste årene har over 50 kvinner stått frem og anklaget Bill Cosby for overgrep som strekker seg tilbake til 1960-tallet.

Men det er kun anklagene fra den tidligere Temple University-ansatte, Andrea Constand, som har ført til tiltale . Her er Cosby anklaget for å ha dopet Constand med vin og piller i sitt hjem ved Philadelphia i Pennsylvania i 2004. Deretter skal han ha forgrepet seg på henne seksuelt.

Cosbys advokater har hele tiden kjempet imot at flere kvinner skal få anledning til å vitne i denne saken, og hevder at påtalemyndigheten nå bare forsøker å forsterke en svak sak med «gamle beskyldninger» som bare vil forvirre og avlede juryen i en #metoo-tidsalder.

Tirsdag ble det også klart at Bill Cosby og hans advokater ikke klarte å stoppe rettssaken som tidligere supermodell og Top Model-dommer Janice Dickinson har varslet.

Dickinson hevder at Bill Cosby dopet henne ned og voldtok henne i 1982. Hun kom med anklagene i TV-programmet «Entertainment Tonight» i 2014. Her ga hun en detaljert beskrivelse av overgrepet som angivelig fant sted i Lake Tahoe da hun var 27 år gammel.