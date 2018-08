NYTT KONSEPT: Anmelderne slet med å forstå reglene for «Love Island», men debuten var ganske populær på TV og digitale flater. Foto: TV 3

God start for Tone og kjærligheten

Mange var nysgjerrige på Tone Damlis programlederdebut og konseptet «Love Island» på TV 3, Viafree og Viaplay.

Publisert: 27.08.18 11:58 Oppdatert: 27.08.18 12:25

«Love Island» fikk hard medfart av kritikerne, terningkast 2 i VG og terningkast 1 i Dagbladet.

TV-seerne har gjennom premieren stiftet bekjentskap med unge jenter og gutter på jakt etter kjærligheten, men reglene for reality-konseptet slet begge anmelderne med å forstå.

Programmet hadde i snitt 114.000 seere i gjennomsnitt søndag kveld, med 138.000 som på det meste var innom. Programmet har også fått en del digitale seere, 25.000 så programmet gratis på Viafree, og ifølge Nordic Entertainment Group er seertallene på Viaplay de høyeste for en norsk egenproduksjon etter «Paradise Hotel». Samlet har 139.000 fått med seg premieren.

– Vi er selvsagt strålende fornøyd med seertallene første kvelden, særlig med tanke på at opptaksseing og digital seing vil føre til at tallene kommer til å øke betraktelig. Mange mener mye om programmet, og fordelen med at «Love Island» går nesten «live», er at vi kan justere episodene fra dag til dag, sier Line Vee Hanum i Nordic Entertainment Group.

Til sammenligning var det 128.000 som så første episode av «Paradise Hotel» da serien hadde premiere i vår. Programmet starter riktignok senere på kvelden, 22.30.

Et annet nytt konsept, sjekkeprogrammet «Ex on the beach» hadde totalt 121.000 seere totalt etter et døgn, 64.000 på Dplay og 57.000 på FEM.

«Stjernekamp» har fortsatt et solid tak på seerne. Tall fra NRK viser at 760.000 så programmet, noe som gir en markedsandel på 64 prosent. 788.000 så premieren i fjor, og markedsandelen var den samme, 64 prosent.