«Farmen»-Kjetil rømte fra finalen etter tapet: – Jeg er rasende på TV 2

TV 2018-12-09T21:09:54Z

Oppvaskmøter, dårlig stemning og anklager om finalejuks. Nå snakker den tapende «Farmen»-finalisten ut om det han mener er skittent spill i kulissene.

Publisert: 09.12.18 22:09 Oppdatert: 09.12.18 22:40

Etter en svært dramatisk finale ble det søndag klart at Tonje Frøystad Garvik (29) vant «Farmen 2018».

Tidligere denne uka avslørte VG at den tapende finalisten, som altså er Kjetil Nørstebø (28), rømte fra finalen like etter avgjørelsen falt - fordi han mener det ble jukset i finalen.

Klarte åtte av åtte

Nørstebø sier han etter oppgave ni i den avgjørende kunnskapskonkurransen avbrøt finalen og ba om å få snakke med produsenten for programmet. Her skal han ha gitt uttrykk for at noe var alvorlig galt, og at motstanderen må ha fått servert spørsmålene i forkant av finaledagen - av utro tjenere i produksjonen.

En av årsakene til at han reagerer er at Tonje på det tidspunktet hadde svart riktig på seks av seks teoretiske spørsmål.

Dette sa Tonje om finaledramaet rett etter det hadde skjedd:

Han hevder at han av produsenten fikk beskjed om at det kun var programleder Gaute Grøtta Grav (39) og én annen som visste hvilke spørsmål som ble stilt.

Påstandene om juks skal ha blitt kontant avvist av produsenten. Dermed gikk Kjetil tilbake til finaleplassen og besvarte spørsmål ti og elleve.

Da finalen var over hadde Tonje riktig svar på åtte av åtte teoretiske spørsmål. Kjetil klarte fem av åtte.

– Det skurrer

Kjetil reagerer spesielt på to av spørsmålene konkurrenten klarte. På spørsmål ti skulle finalistene markere tre stykningsdeler på en geit, et spørsmål begge svarte riktig på. Kjetil hadde selv ansvaret for å partere en geit inne på gården, og mener Tonje på sin side «ikke hadde noen forutsetninger for å svare riktig på spørsmålet».

Tonje har imidlertid en forklaring på dette. VG har også sett notater hun gjorde inne på «Farmen». Det kan du lese mer om her.



















1 av 8 Hallgeir Vagenes

Også utslagsspørsmålet, hvilken dato 1. verdenskrig ble avsluttet, reagerer Kjetil på. Dette skal nemlig ha blitt diskutert inne på «Farmen», og ingen, inkludert Tonje, skal ha gitt uttrykk for at de visste svaret.

Han får støtte av kamerat og «Farmen»-deltaker Nikolai Aspen. Aspen viser til at spørsmålet ble diskutert på gården i forkant av finalen, men at ingen av deltagerne da ga uttrykk for å vite svaret.

– Etter finalen spurte Irene (Halle, deltager) Tonje om hvordan hun visste svaret på det. Hun svarte at hun hadde lest det en plass. Det skurrer med tanke på at det ikke sto omtalt i gårdsboka, sier Aspen til VG.

I finalen svarte altså Tonje riktig på spørsmålet, og vant med det «Farmen».

– Rasende

Mens Tonje jublet for seieren, la Kjetil hodet i hendene. Etter en klem med vinneren forsvant han fra innspillingen. Han kom aldri tilbake for å fullføre sluttscenene der vinneren blir hyllet.

– Jeg var rasende og forbannet. Og jeg er så irritert over at jeg gikk tilbake igjen på finaleplassen til spørsmål ti. Jeg burde forlatt finalen da, for da ville den ikke ha blitt fullført, mener han.

Han forklarer at han ble forsøkt overtalt til å komme tilbake, men nektet. Han hevder også at produsenten for programmet sa til ham at «dette lukter den største «Farmen»-skandalen noen gang».

– Jeg var, og er fortsatt, rasende på TV 2 , sier 28-åringen

På spørsmål om hvordan han mener jukset har foregått peker Kjetil på det han mener er en sterk kobling mellom «Farmen»-vinner Tonje og én bestemt person i produksjonen. Han hevder samtidig at han har fått bekreftet at denne personen var én av dem som trykket opp finalespørsmålene på finaledagen.

– Jeg har etterspurt lydklipp fra samtalen med produsenten mellom spørsmål ni og ti, men de sier at dette er borte på tross av at vi hadde på oss mikrofoner mens alt dette pågikk.

– TV 2: – Vi finner ingen beviser

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, avviser Kjetils påstander.

– Så langt vi har klart å kartlegge bevegelsene til den Strix-ansatte Kjetil mener skal ha gitt spørsmål og svar til Tonje, så var vedkommende inne på gården i to minutter med smertestillende til Tonje på finaledagen. Hun var ikke alene på gården med Tonje da, og hadde heller ikke sett finalespørsmålene på dette tidspunktet.

– Etter det var hun ikke alene med noen av finalistene. Basert på de undersøkelsene vi har foretatt, er det altså vår konklusjon at påstandene om finalejuks er grunnløse. Vi finner ingen beviser for at noe galt har skjedd, mener Iversen.

Ifølge «Farmen»-finalisten skal personen i produksjonen blant annet ha smuglet inn mat og sukker i et skap i storbondehuset som Tonje kunne forsyne seg av om kveldene når produksjonen hadde reist.

Denne relasjonen startet tidlig, ifølge Kjetil.

– Helt sikker

På finaledagen skal de to finalistene ha blitt værende alene igjen på gården. Mens de intervjues etter tur, blir den andre deltageren sittende alene igjen med de to fra produksjonen, ifølge Kjetil.

Mens Tonje er på intervju sier Kjetil at han selv fikk servert tre av oppgavene som kom i finalen.

– Jeg fikk greie på at vi kom til å få spørsmål om påseling av hest og melking av ku. Jeg spurte hun ene hva som grenser til Grue, og fikk til svar at vi ikke kom til å få kommunespørsmål, men fylkesspørsmål. Og at det er Oppland, Akershus og Trøndelag som grenser til Hedmark.

Han sier han er «helt sikker» på at Tonje fikk vite alle spørsmålene i finalen mens han selv var til intervju.

– Koblingen mellom meg og den som serverte meg spørsmålene var ingenting sammenlignet med forholdet mellom Tonje og den andre.

Strix-ansatt: – Kjenner meg ikke igjen

«Farmen»-vinner Tonje Frøystad Garvik er sjokkert over utsagnene fra konkurrenten.

– Jeg fikk ikke vite ett eneste spørsmål i forkant. Hvis Kjetil fikk det, blir jeg bare skuffet over at han går inn i finalen mot meg på det grunnlaget. Han prøver å ødelegge festen for meg. Det føles helt jævlig at han utfordrer integriteten min på den måten, sier hun til VG.

Tonjes fulle versjon av saken finner du her.

VG har vært i kontakt med de to i produksjonen Kjetil sikter til. Personen Kjetil hevder at har servert ham spørsmål i forkant kjenner seg ikke igjen i påstandene.

– Dette er en sak med påstander jeg trekker meg langt unna. Det eneste jeg ønsker å si er at jeg ikke kjenner meg igjen i Kjetils framstilling i det hele tatt. Jeg synes hele situasjonen er beklagelig, og veldig leit for alle involverte.

Vedkommende som ifølge den tapende «Farmen»-finalisten hadde et ekstra nært forhold til Tonje, ønsker ikke å kommentere saken.

– En håpløs situasjon

– Det finnes ingen konkrete beviser her - hvorfor skal folk tro deg, Kjetil?

– Det får være opp til hver enkelt hva de skal tenke. Men for meg er det en håpløs situasjon når min finalemotstander ikke vil at dette skal komme ut. Det vil ikke TV 2 eller produksjonsselskapet Strix, heller. Det ville vært helt greit om jeg hadde fått innsyn i hva som har foregått, eller om en tredje, uavhengig person, hadde sett på dette.

Dagen etter finalen satt han i møter med TV 2, og i dette møtet hevder Nørstebø at han fikk opplyst at de to personene i produksjonen visste om spørsmålene.

En splittet deltagergruppe

I tiden etterpå har det vært hektisk møtevirksomhet i regi av TV 2. Kjetil har vært i tre eller fire møter, og flere andre deltagere har også blitt innkalt for å komme til bunns i hva som har skjedd.

VG har vært i kontakt med flere deltagere. Noen støtter Kjetil og noen støtter Tonje, men det er helt tydelig at bråket har ført til en splittet «Farmen»-gjeng.

Karianne Sissener Amundsen (28), som tapte semifinalen mot Tonje, stiller seg fullt og helt bak sin venninne.

– Jeg synes det er utrolig trist og en veldig urettferdig situasjon. I mine øyne er dette helt ubegrunnede påstander. Det er forferdelig at noen angriper en venn på denne måten. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi sett for meg at han kunne gjøre noe sånt, mener hun.

Til VG forteller Kjetil at han forlot det siste møtet med TV 2.

– De mente de hadde satt opp en tidslinje og at jentene ikke visste spørsmålene da de var på gården på finaledagen. Den tidslinja har jeg aldri sett. Jeg fikk jo selv vite tre spørsmål, men det trodde de ikke på.

Krevde ny finale

I ettertid har Kjetil sendt flere spørsmål per e-post til TV 2, som VG også har fått innsyn i. Han reagerer sterkt på at kanalen ikke svarer skikkelig på spørsmålene hans.

– For meg er det helt uforståelig, sier han.

Kjetil sier at han tidlig engasjerte advokat.

– TV 2 spurte meg ordrett: Hva vil du ha for å la dette ligge? Jeg svarte at jeg bare vil bevise at dette ikke er riktig. Jeg har aldri villet at Tonje skal bli disket fra finalen, men har krevd en ny finale, som man vet at har foregått på rette premisser.

TV 2 avviser at de har spurt hva han vil ha for å la saken ligge.

– Det er en absurd påstand, som selvfølgelig ikke medfører riktighet, sier presseansvarlig for «Farmen», Alex Iversen.

Under hele «Farmen»-oppholdet har finaletaperen vært spesielt god venn med nettopp Tonje og kjæresten Lene. Det et ikke lenger tilfelle, ifølge 28-åringen.

– Nei, det er fullstendig isfront.

– Det skjedde mye rart

– Hva synes du om måten TV 2 har håndtert dette på, Kjetil?

– Det kan nesten ikke bli verre, tror jeg. Det burde blitt tatt tak i mens det var ferskt. TV 2 har gjort en ganske god jobb for å legge lokk på dette.

– Kan du ha tatt feil?

– Nei. Jeg kan gjerne innrømme at jeg har tatt feil, men da vil jeg gjerne ha svar de spørsmålene jeg stiller. Jeg er hundre prosent sikker på at dette er juks og fanteri. Og jo mer jeg tenker på det, jo mer sikker blir jeg.

– Er du redd for å bli oppfattet som en dårlig taper?

– Jeg er sjeleglad for at jeg nå får fortelle hvorfor jeg faktisk gikk. Der og da oppfattet de meg nok som en dårlig taper. Jeg forteller bare min side av saken, så får det norske folk gjøre seg opp sin egen mening, fastslår han.

Strix-sjef: – Vi har gjort oss noen erfaringer

Daglig leder i produksjonsselskapet Strix, Jørgen Hermansen, sier at de har gjort seg erfaringer denne sesongen som de vil ta med seg videre. Men:

– Vi kan ikke se at bånd mellom deltagere og produksjonsmedarbeidere har vært med å påvirke utfallet av «Farmen»-finalen. Evalueringen av årets sesong er ennå ikke konkludert, men så langt kan vi ikke se at dette vil få konsekvenser for enkeltindivider i Strix, sier han til VG.

Hermansen mener det er direkte feil at produsenten etter spørsmål nummer ni ga beskjed til Kjetil at kun to personer kjente til finalespørsmålene.

– På direkte spørsmål fra Kjetil svarte produsent at de to medarbeiderne ikke visste om spørsmålene. Dette fordi produsent på det tidspunkt ikke var informert om at de to medarbeiderne hadde tatt en rask kikk på spørsmålene tidligere på ettermiddagen. Den medarbeideren Kjetil mener skal ha gitt spørsmålene til Tonje, var ikke alene med Tonje etter at vedkommende hadde sett spørsmålene.

TV 2: – Alvorlige påstander

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2 sier at kanalen har tatt anklagene på største alvor.

– Dette er svært alvorlige påstander. Det er i TV 2s egeninteresse å være sikre på at finalen gikk riktig for seg, og TV 2 har derfor foretatt granskninger av hvordan Strix har gjennomført denne «Farmen»-sesongen, og omstendighetene rundt avviklingen av finalen.

Og:

– Hadde vi avdekket at noe galt hadde skjedd, hadde vi vært klare til å ta konsekvensene av det også. «Farmen» er Norges mest omtalte og gjennomlyste TV-produksjon. Vi har ingen illusjoner om at det er mulig å holde noe skjult, og vi har vært klar over at dette kom til å nå fram til offentligheten via pressen fra dag én. Derfor har vi forsøkt å opptre så ryddig og korrekt som mulig, både over for Kjetil, og overfor de andre deltagerne. Strix har på sin side gjort det de kan for å ivareta sine ansatte, som er blitt utsatt for svært ubehagelige anklager.

TV 2: – Beklager

Iversen synes det er trist at Kjetil «ikke klarer akseptere» at Tonje vant «Farmen».

– Først og fremst for ham selv. Og vi beklager sterkt det ubehaget og stresset dette har påført Tonje. Vi er trygge på at Tonje er den rettmessige vinneren av Farmen 2018.

Han reagerer på at Kjetil selv hevder å ha fått «servert» finalespørsmål og svar i forkant.

– Dette er ikke riktig. Sannheten er at Kjetil selv har vært svært pågående overfor flere medarbeidere i produksjonen for å forsøke å lokke ut informasjon som kunne være til hans fordel. Strix-ansatte har beskrevet dette som ubehagelig, og krevende å håndtere. Det ser for oss ut som Kjetil leser ting inn i disse samtalene, der han selv aktivt har fisket etter informasjon, som ikke har vært intendert. At han mener å ha gått til «Farmen»-finalen med mer informasjon enn han selv mener han burde hatt beviser ingenting, bortsett fra at Kjetil selv var villig til å vinne «Farmen» på falske premisser, mener han.