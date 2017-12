BESTEVENNINNER: Eunike Hoksrød (39) og Camilla Cox Barfot (31) på skøyter i Spikersuppa i Oslo. Foto: Helge Mikalsen/VG

Tapte «Farmen» – vant sjelevenn

Publisert: 06.12.17 22:29

OSLO (VG) Onsdag måtte Camilla Cox Barfot (31) forlate «Farmen» etter å ha tapt mot bestevenninnen Eunike Hoksrød (39) i kamp. De føler seg likevel begge som vinnere – av ekte vennskap.

Hverken Eunike Hoksrød eller Camilla Cox Barfot gikk inn på «Farmen» med store planer om å få seg venner for livet.

– Første gang jeg så Camilla ser jeg den «hårsåtan» (Eunikes begrep for håret til Camilla journ.amn.). Da tenkte jeg at en «dreads-veggis», det blir slitsomt. Det orker jeg ikke å forholde meg til, sier Eunike og ler.

Nå snakker de sammen minst fem ganger om dagen, og klarer seg ikke uten hverandre.

Venninnene har tatt turen til VG-huset for å prate om vennskap og «Farmen», og blir sendt på skøytetur i Spikersuppa av VGs fotograf.

Vondt å konkurrere mot hverandre

Fire deltagere gikk inn i finaleuken på «Farmen» – Eunike, Camilla, Amalie Snøløs (21) og Halvor Sveen (47). Halvor sikret seg semifinaleplass mandag, så det var tre damer som ble sendt i hinderløype. Amalie fullførte raskest, og gikk dermed til semifinalen.

Det betydde at bestevenninnene Eunike og Camilla måtte konkurrere om hvem som fikk bli igjen, noe de synes var svært tungt.

– Da vi fant det ut gren vi hele dagen. Det var helt likegyldig hvem som vant, sier Eunike.

De to konkurrerte i matlaging, og skulle lage både vannbakkels og fiskesuppe. For Camilla ble røren til vannbakkelsen bare rør, og Eunike bestemte seg for å gi fra seg halve deigen til venninnen.

– Jeg trengte ikke å tenke meg om, det var en selvfølge at hun skulle få den. Jeg hadde gjort det igjen. Hadde jeg røket for Camilla hadde det ikke gjort noe, sier hun.

Slik ble det imidlertid ikke, det var Camilla som måtte reise hjem. Det blir tårevått når venninnene må si farvel, til tross for at det bare blir noen dager før de ser hverandre igjen i finalen.

Gartnerheksa og hårsåtan

Som seerne er vant med fra TV-skjermen, er det mye latter mellom de to deltagerne. Det blir mye fleip som ofte resulterer i «nei, det kan du ikke skrive» og latterbrøl når de kommer på at det er en journalist med lydopptager i rommet.

Selv om de har lik humor, forteller de at de også er ganske forskjellige på noen områder. Spesielt på måten de viser at de er glad i hverandre.

– Jeg skryter og bygger opp og er veldig grei med deg. Jeg har aldri fått skryt tilbake, sier Eunike og later som om hun er fornærmet.

– Jeg fungerer motsatt. Jo frekkere og slemmere jeg er mot et menneske, jo mer sånn bullshit som kommer ut av kjeften min, jo mer er jeg glad i folk. Men det er bare med kjærlighet, sier hun til Eunike, som hun har gitt kallenavnet «gartnerheksa».

Akkurat hvorfor de tok så til hverandre, har de vanskeligheter med å forklare, de bare klikket rett og slett.

– Det er nesten sånn at jeg har tenkt at hun er sjelevennen min. Men det er så klissete å si, sier Eunike.

– Slutt, du har sagt det før! Jeg er det, protesterer Camilla.

– Ja, du er det. Men det høres ut som om vi er 14 år, sier hun, også setter de i å le igjen.

Provosert over lesbe-spørsmål

Seerne har også lagt merke til at det er god stemning og sterkt bånd mellom de to damene. Noen har til og med mistenkt at det er mer enn bare vennskap der, og Camilla har fått spørsmål om hun er lesbisk.

– Jeg er så sykt ikke lesbisk. Jeg er veldig glad i mannfolk. Veldig, understreker hun.

De forteller at de lar seg provosere av spørsmålene, og stiller seg undrende til at folk trekker konklusjoner fordi Eunike er lesbisk.

– Det er jo ikke sånn at jeg ligger med venninnene mine fordi jeg er lesbisk, sier hun oppgitt.

– Jeg har masse guttevenner, men jeg ligger jo ikke med dem. Det er så typisk at man tror at man ligger sammen bare fordi man henger sammen, Camilla.

– Men tenk så gøy om jeg kunne kommet ut av gården å si at det faktisk ble et «Farmen»-par, sier Eunike og ler.

For dem som eventuelt skulle lure på om Eunikes kone, Vibeke, er sjalu på Camilla, kan de også avkrefte det. Camilla har nærmest blitt en del av familien.

– Det er som å ha en skikkelig nær søster, sier Eunike, og forteller at eldstedatteren har begynt å kalle Camilla «tante Barfot».

– I går var jeg så jævlig sur for en greie, så da sendte jeg en melding til kona til Eunike og spurte om råd, forteller Camilla.

– Kommer dere til å være venner resten av livet?

– Ja!

