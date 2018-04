TV-DRAMA: Mary-Margaret Humes, John Wesley Shipp og James Van Der Beek i «Dawsons’s Creek» på tidlig 2000-tall. Foto: TV3

«Dawson’s Creek»-stjerne fornærmet: – Har gått bak ryggen vår

Publisert: 01.04.18 17:44

Mens flere av TV-stjernene har vært i vinden den siste uken, er Mary-Margaret Humes (63) såret og snytt over å være utelatt: – For en skam.

VG skrev tidligere i uken om at «Dawson’s Creek»-staben er gjenforent i anledning seriens 20-årsjubileum . Men ikke alle har fått ta del i feiringen, og det gir skuespiller Mary-Margaret Humes klart uttrykk for.

Hun og John Wesley Shipp (63), som spilte Dawsons foreldre i det prisbelønte ungdomsdramaet, skal angivelig ikke ha kjent til planene om gjenforening. I en lang melding på Instagram skriver Humes at hun trenger å ta til ordet «etter at de sårede følelsene har lagt seg litt»:

« Jeg føler for å lette hjertet mitt» , skriver hun og legger til at både hun og Shipp har mottatt tusenvis med støtteerklæringer de siste dagene, noe hun er svært takknemlig for.

« Både John og jeg har lest om at vi er utelatt på Entertainment Weeklys gjenforeningsbilder. Dette var deres valg, ikke vårt. De har gått bak ryggen vår, og vi ble begge mildt sagt overrumplet da vi våknet opp i går i New York City og Los Angeles », skriver Humes og legger til at både hun og Shipp har gjort et par telefonintervjuer i anledning 20-årsjubileet.

« Men vi fikk aldri vite om gjenforeningen », sier hun og poster bilder av seg og Shipp sånn de så ut da, og sånn de ser ut nå.

Humes forteller videre at hun i mange måneder har postet «behing the scenes»-bilder fra de seks årene serien gikk på lufta (fra 1998–2003), fordi hun ville dele fra sine minner på settet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

« Vi var en familie, og ut fra alle de kjærlige meldingene jeg får fra dere, så vet jeg hvor mye disse bildene betyr for dere. Ja, jeg leser alle. »

Hun lover å fortsette med å poste bilder. Humes skriver også til sine tidligere kolleger, som fikk æren av å pryde de ferske bildene, at hun synes de tar seg godt ut.

«Gratulerer, dere er nydelige, og jeg elsker dere. Jeg skulle bare ønske jeg hadde fått anledningen til å si det til dere ansikt til ansikt. For en skam », avslutter hun.

Akkurat hvem skuespilleren sparker til, presiserer hun ikke – men det later til å være bladet Entertainment Weekly. De har ikke kommentert utspillet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Shipp har heller ikke uttalt seg offisielt om saken. Men en som har respondert etter Humes’ utspill, er Katie Holmes (39), som spilte en av hovedrollene. Holmes har postet samme bilde som Humes på sin Instagram , og under skriver hun:

« Mary-Margaret og John spilte en stor og viktig del av «Dawson’s Creek». Jeg er så takknemlig over å ha fått jobbe med dem, lære av deres erfaringer og kjenne på deres omsorg. Tusen takk for at dere tok så godt vare på oss. Jeg elsker dere begge. #dawsonscreekfamilie ».

Tusenvis med fans har kommentert under, og det har også Humes selv:

« Min vakre Katie ... Du hadde og vil alltid ha en plass i hjertet mitt. Tusen takk for de gode ordene. Jeg elsker deg ... MM ».

Her til lands var det TV3 som sendte «Dawson’s Creek».

