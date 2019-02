UTGÅR: Rachael Taylor og Krysten Rytter i sesong to av «Jessica Jones». Foto: David Giesbrecht/Netflix

To TV-serier vraket av Netflix

Både «The Punisher» og «Jessica Jones» får nådestøtet av stgrømmegiganten.

Begge TV-seriene, produsert av superheltuniverset Marvel Studios, ble spådd en lang levetid da samarbeidet med Netflix ble lansert i 2013. Men nå melder nettstedet Deadline at «The Punisher» tas av lufta etter sesong to, som nylig hadde premiere.

«Jessica Jones» har nettopp avsluttet innspillingen av sesong tre, og den vil angivelig bli sendt. Deretter er det bråstopp også for den.

Nedleggelsene følger i kjølvannet av tre andre Marvel-serier på Netflix, «Daredevil», «Luke Cage» og «Iron Fist».

I en skriftlig uttalelse melder Netflix at selv om de ikke vil gå for nye episoder av «The Punisher», så vil de innspilte sesongene få leve:

«Showskaper Steve Lightfood, det fantastiske crewet og den eksepsjonelle skuespillerstaben med blant andre Jon Bernthal, har laget en fengslende serie for fansen. Vi er stolte over å kunne vise frem resultatet i mange år fremover», lyder det.

«I tillegg, når vi har vurdert våre Marvel-programmer, har vi kommet frem til at den tredje sesongen vil bli den siste også for «Jessica Jones». Vi takker serieskaper Melissa Rosenberg, skuespiller Krysten Ritter og hele crewet og ensemblet for tre utrolige runder med denne banebrytende produksjonen», føyer Netflix til, før de takker Marvel og fansen for følget.

UTGÅR: Jon Bernthal som Frank Castle i «Punisher» Foto: Jessica Miglio/Netflix

Marvel på sin side sier i en pressemelding at de har gledet seg over samarbeidet.

«Vi har elsket hver minutt. Og alt har vi gjort for dere, fansen verden over. Det har vært verdt den harde jobbingen. Vi kunne ikke vært mer takknemlige overfor publikumet vårt.»

Marvel serverer imidlertid et aldri så lite stikk til Netflix, samtidig som de etterlater et håp om at verden likevel ikke har sett det siste av de nå skrinlagte karakterene:

«Vår samarbeidspartner har kanskje bestemt seg for at de ikke lenger ønsker å fortelle historiene til disse fantastiske skikkelsene... Men dere kjenner Marvel bedre enn som så.»

Johnny Bernthal uttrykker sin skuffelse på Instagram (artikkelen fortsetter under posten):

På Twitter strømmer det på med reaksjoner fra fortvilte fans av de to seriene.

Nettstedet The Wrap mener at forholdet mellom Marvel og Netflix strandet fordi Marvels moderselskap Disney og Netflix har gått fra å være partnere til å bli konkurrenter.

«The Punisher» handler om Frank Castle (spilt av Jon Bernthal), som etter å ha mistet familien forsøker å leve et anonymt liv. Det mislykkes han med.

Da «Jessica Jones» gikk på lufta første gang, skrev VGs TV-anmelder at serien er en utypisk superheltserie med Krysten Ritter i rollen som alkoholisert privatdetektiv med en helt liten grisefarm av svin på skogen.