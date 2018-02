RØRT TIL TÅRER: Det er en beveget Tor Endresen som både forteller om livet sitt og mottar hyllest fra de andre «Hver Gang Vi Møtes»-artistene på TV 2 lørdag kveld. Foto: TV 2

Tor Endresen hyller kona på TV

Han er far til fem, bestefar til to - og har vært gift med Siren i 38 år. For Tor Endresen (58) er familien det aller viktigste i livet. I kveld er det hans dag i «Hver gang vi møtes» - og da vil også familien stå sentralt.

– Hun er en fantastisk dame. Vi ble kjærester da vi var 18 år, vi giftet oss da vi var 19. Vi var så unge at vi har oppdaget voksenlivet sammen. Det betyr at vi to har en liten kjerne sammen som bare er vår, hvor ingen andre slipper inn, sier Tor Endresen.

Men han og Siren ble kjent allerede mens de gikk på ungdomsskolen.

– Tenk, hun som satt ved siden av meg i matte og tysk i åttende klasse, hun har jeg vært gift med i 38 år nå.

Tor Endresen som tidligere både har vært med i TV-serier som «Skal vi danse» og «71 grader nord», er siste mann ut i «Hver Gang Vi møtes» på TV 2 denne sesongen. Han er den siste som skal feires. Tankene går til barndommens bursdagsselskaper. Det er hans dag i dag.

– Jeg ble gjort stas på, så jeg nesten ikke skulle tro det var sant.

Han legger ikke skjul på at denne typen programmer nærmest blir som et portrett-intervju som også åpner for muligheten til stoppe litt opp og tenke gjennom hva man har gjort her i livet.

– Dette programmet var en fin opplevelse, sier Tor Endresen og legger til:

– Jeg fikk jo så mange flotte presanger i form av de andre artistenes tolkninger av mine sanger.

Som siste mann ut i Hver Gang Vi Møtes denne sesongen fikk han god tid til å tenke på hva de andre kanskje ville spørre han om.

– Tshawe var jo først ut. Det er helt utrolig hva den mannen har opplevd. Hans historie rommer flere liv. Sammenlignet med han blir det ikke så spennende å ha vokst opp i et rekkehus i Bergen. Men alle har sin historie på godt og vondt, sier Tor Endresen.Fra det han på sin egen hjemmeside betegner som en av «byens aller beste sangere i lokale band som The White Rock og Salex», startet Tor Endresen sin karriere som sanger i Pål Thowsen Band i 1985.

Deretter har det gått slag i slag med karriere-stikkord som syngede bartender i«Lollipop»-serien på NRK1 sammen med Rune Larsen, Melodi Grand Prix gjennom en årrekke, Norsktoppen og konserter landet rundt. Men ikke å forglemme: Familien. Kona, de fem barna - og nå også to barnebarn.

– Ingen går bare på grønt lys gjennom livet. Ofte, ihvertfall før, var det mange som kunne si at man bare holdt sammen for barnas skyld. Men er ikke de verdt å kjempe for, det kjæreste vi har sammen. Kan da ikke være noe galt i at nettopp det kan hjelpe vår egen kjærlighet å komme over en kneik sier Tor Endresen.

Han snakker med stor entusiasme. Mindre blir ikke entusiasmen når han kommer inn på de to barnebarna Mia (5) og Thea (3).

– Jeg er helt forelsket i dem. Det er lett å ty til de kjente frasene,men det er helt fantastisk. Jeg elsker å være sammen med dem - og vi er så heldige å ha alle barna våre og barnebarna i Bergen. Jeg sier som en venn av meg, hadde jeg visst at det var så fantastisk med barnebarn, hadde jeg fått dem først, sier Tor Endresen.

Stor stas synes han også det er at et av barna nå følger i hans fotspor.

– Claudia Scott har inspirert meg til spille inn en countryplate sammen med datteren min Anne-Sophie, sier Tor Endresen.