TRIUMF: Ane Dahl Torp. Foto: NTB SCANPIX

Gullruten 2018: Storeslem til «Heimebane»

Publisert: 05.05.18 22:22 Oppdatert: 05.05.18 23:25

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

TV 2018-05-05T20:22:56Z

BERGEN (VG) «Heimebane» er kåret til årets drama, og dro hjem prisene for beste mannlige og kvinnelige skuespiller.

NRK-serien triumferer i Grieghallen i kveld.

Axel Bøyum (23) ble den yngste vinneren i skuespillerkategoriene i Gullrutens historie.

Ane Dahl Torp ble beste kvinnelige skuespiller, for sin rolle som trøndersk fotballtrener.

– Jeg hadde håpet på en storeslem for «Heimebane», røper Ane Dahl Torp til VG etter at trippeltriumfen var et faktum.

– Fra jeg leste manuset syns jeg det var et så ekstremt bra prosjekt, nettopp derfor er jeg så glad for at det har blitt det jeg håpet det kunne bli, smiler skuespilleren.

Torp sier hun er spesielt glad for at serien har nådd ut til så mange, og at det ikke bare er en «kose-serie», men en TV-serie som også vekker ettertanke.

Axel Bøyum er for mange også kjent fra NRK-serien «Øyenvitne».

– Jeg hadde ikke sett for meg dette i det hele tatt, sier han til VG.

– Det har ikke sunket helt inn. Det er en veldig stor ære.

«Heimebane» er nå i gang med innspillingen av sesong to.

– Det er såvidt vi har tid til å komme hit og ta imot priser, ler Ane Dahl Torp.

Raste ned i vekt

Bøyum forteller at han forberedte seg lenge til rollen:

– Jeg går alltid inn for ting hundre prosent, og forbereder meg både fysisk og psykisk, men det var vanskelig, understreker skuespilleren, og legger til at han synes det skal være vanskelig å tolke en rolle.

– Å formidle Adrians karakter og reisen han gikk gjennom var krevende. Man vil jo at folk skal bli glad i fyren selv om de ikke er enige i alle valgene han tar.

Bøyum trente fem ganger i uken for å forberede seg til rollen, og raste ned i vekt:

– Jeg har gått ned mange kilo, det har bare skjedd fordi jeg har jobbet hardt.

Årets mannlige programleder

«Nytt på nytt»-anker Bård Tufte Johansen dro hjem prisen for årets mannlige programleder.

Kveldens første prisvinner ble «Ramm og Tørnquist redder Norge», som vant i kategorien for beste reality.

«Søsken» fikk prisen for beste dokumentarserie. Prisen for årets nyskapning gikk til «Da vi styrte landet». Beste TV-øyeblikk stod «Tangerudbakken borettslag» for.

«Alt for Norge» vant i kategorien for beste konkurransedrevne realityserie.

Denne artikkelen handler om Gullruten