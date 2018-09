REALITY-DELTAGER: Henrik Elvejord Borg sier han sto i fare for å miste jobben som vikarlærer på Bøler barneskole da introduksjonsvideoen hans i «Ex on the Beach» ble sluppet tidligere i år. Foto: VGTV

«Ex on the Beach»-Henrik kalt inn på teppet til sjefen

TV 2018-09-05T11:33:40Z

Da introduksjonsvideoen til «Ex on the Beach» ble sluppet, ble det oppstandelse på barneskolen der Henrik Elvejord Borg jobbet som lærervikar: – Det var krise! Rett inn på rektors kontor!

Publisert: 05.09.18 13:33 Oppdatert: 05.09.18 14:14

«Ex on the Beach»-deltager Henrik Elvejord Borg (24) jobbet som lærervikar på Bøler barneskole da introduksjonsvideoen hans i reality-serien ble vist første gang. I videoen snakker Henrik om sine to lidenskaper i livet, som er «god litteratur og analsex».

Kommentaren ble ikke godt mottatt på skolen der Borg jobbet.

– Det var krise! Rett inn på rektors kontor, forteller Borg da VG møter ham.

Borg, som underviste barn fra første til syvende trinn, måtte forklare seg.

– Rektor var usikker på om det å være et godt ideal og forbilde var forenelig med å fortelle at man har to lidenskaper i livet, god litteratur og analsex, på riksdekkende TV.

Til VG bekrefter rektor ved Bøler skole, Morten Sesseng, at Henrik ble kalt inn på teppet i forbindelse med deltagelsen i programmet.

Fikk beholde jobben

De kom til slutt frem til at det var forenelig, og Henrik fikk fortsette som lærervikar. Men det var ikke bare rektor som hadde bitt seg merke i Henriks kommentar om analsex.

– Barna løp bare rundt og skrek analsex, analsex! De er jo barn, du vet jo hva du får da, sier Borg og humrer.

Noen foreldre skal ha hisset seg opp da de så introduksjonsvideoen til Henrik, men ble roet ned da reality-deltageren forklarte at hele deltagelsen var grunnet et litterært prosjekt, ifølge Borg selv.

Ville sjokkere

– Virkelighets-litteratur er i vinden vet du, ler han.

Han røper at kommentaren heller ikke var så seriøst ment:

– Det var sjokkfaktor-effekten jeg var ute etter. Anal-sex er gøy det, men det er ingen lidenskap. Det er det ikke.

Henrik forteller at han tenkte nøye gjennom både fordeler og ulemper ved å være med på «Ex on the beach» før han takket ja.

– Jeg hadde egentlig ikke tenkt å være med i det hele tatt. Rett og slett fordi det er veldig sannsynlig at det kan ha en negativ innvirkning på mitt renommé og fremtidige jobber.

Les også: Når forsøk på overgrep blir underholdning.

Casting-prosessen gikk over en måned, og at han dermed fikk god tid til å tenke over om han skulle takke ja eller nei til å delta i realityserien. Til slutt falt valget på ja.

Elvestad hadde en helt klar plan om å skrive bok før han takket ja til «Ex on the Beach».

– Det var bokprosjektet som var tungen på vektskålen. Jeg ville skape noe nytt

Her er et lite utdrag fra boken:

Jeg er opptatt av å skape interesse rundt meg selv. Å ligge med noen bare på bakgrunn av de har en god bakpart og skaper TV er en syltynn grunn synes jeg, men dette koker ned til et spørsmål om mennesket jeg vil være. Skal jeg sette kynisme og penger foran alt her i livet, og bli et sirkus av kjøtt og blod, eller skal jeg prøve å beholde den lille andelen av integritet jeg har igjen.

Ekstrem opplevelse

Det å være med på den omdiskuterte realityserien er en opplevelse han aldri vil glemme:

– Å være med på «Ex on the Beach» var helt ekstremt. Jeg tenkte det skulle bli ganske rolig, litt sånn som «Paradise hotell», men allerede første dag forsto jeg at dette ville bli helt ekstremt.

Det var møte med de andre deltagerne som fikk Elvejord Borg til å innse at ukene han hadde foran seg ville bli langt villere enn hva hadde forestilt seg.

Sjokkert

– En av de første kommentarene jeg har i serien, der jeg ser Melina stå og flashe titsene sine og gni seg selv i skrittet, er «dette her er livet mitt!». Det beskriver veldig godt den følelsen jeg satt med. Dette skjedde første dagen, og fikk meg til å innse hvor ekstremt oppholdet ville bli.

Han forteller at omgangskretsen hans hjemme i Oslo er veldig forskjellig fra menneskene han møtte på «Ex on the Beach».

– De fleste vennene mine hjemme er akademikere, mange samfunnsøkonomer og jurister.

Gode venner

Henrik understreker at han fortsatt er god venn med mange av de andre deltagerne i «Ex on the Beach», men sier han ikke kunnet forelsket seg i noen av jentene fra TV-serien.

– Nei, det kunne jeg ikke gjort. Se programmet, så forstår man hvorfor.

– Jentene jeg faller for er annerledes i væremåten, og har andre verdier, legger han til.

Elvejord Borg sier at han var syns det var interessant å følge med på alt som skjedde i huset, og at han forsøkte å trekke seg unna noen timer hver dag for å skrive på boken sin. Boken handler om livet bak kamera, og han vil fortelle alt det seerne ikke får med seg på TV.

– Det er et forsøk på å gi folk noe nytt, storyen bak storyen.

Elvestad Borg har foreløpig ingen avtale med noe forlag, og planlegger å bruke sosiale medier for å markedsføre boken. Den vil primært bli solgt digitalt, og kommer ut samtidig som siste episode av «Ex on the Beach».