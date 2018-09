SVAKE TALL: Tone Damli har sin første skikkelige programlederjobb i «Love Island» på TV3. Men serien har ikke vært noen stor suksess. Foto: Maren Wilberg Rostad

Analytiker: Trolig ikke ny sesong av «Love Island»

2018-09-28

TV3 sier på sin side at de tross lave seertall vurderer en ny runde med «Love Island»

Bjørn Ekker

29.09.18

Mot slutten av august hadde storsatsingen «Love Island» premiere på TV3 og Viafree/Viaplay. Og med sine 127.000 seere var Nordic Entertainment Group (NENT Group, som eier blant annet TV3, Viafree og Viaplay) ganske fornøyde med premieretallene. Men seerne har falt fra for programmet som vises hele seks dager i uken.

Tall VG har fått oversendt fra NENT Group viser at serien i snitt er sett av 94.000.

Ifølge selskapet er det 57.000 av disse som har sett programmet lineært på TV3, mens 37.000 har sett på Viafree. Syvdagerstallene ligger på totalt 101.000, mener de.

Morten Wiberg i mediebyrået Carat er ikke imponert.

– Oppslutningen rundt «Love Island» er langt under det som er forventet. Lineært er det veldig langt unna. Jeg tror ikke at NENT Group er fornøyd med disse tallene, sier han til VG.

Kommunikasjonsdirektør i NENT Group, Line Vee Hanum, fastslår imidlertid at kanalen er fornøyd med oppslutningen rundt «Love Island».

– «Love Island» er et program som sendes seks dager i uken og har et snitt på ca. 100.000. Disse tallene gir imidlertid ikke det totale bildet siden da de ikke inkluderer de som ser på Viaplay. På Viaplay er «Love Island» det mest sette norske programmet i hele Norden.

– Viafree har hatt en vekst på 39 prosent siden 1. juni, og «Love Island Norge» har vært den største driveren for denne veksten. Konseptet er i utgangspunktet et digitalt produkt, og 128.000 seere har lastet ned «Love Island»-appen, og det har hjulpet oss med å øke tallene på både Viafree og Viaplay, sier hun til VG.

Morten Wiberg i Carat understreker at han vet lite om kostnadene knyttet til produksjonen av programmet. Han tror likevel det skal mye til for at TV-selskapet hiver seg på en ny runde av konseptet.

– De må jo belage seg på annonseinntekter som gjenspeiler kostnadene. Personlig tror jeg ikke at det blir en ny sesong med det første. Det sier jeg på bakgrunn av svake tall, som gjør at de ikke får de inntektene de har estimert med, mener han.

– Så hvilke tall mener du at NENT Group og TV3 ville vært fornøyd med?

– En storsatsing som «Love Island» bør ligge på i hvert fall 200.000 seere i snitt når man summerer lineære tall med strømming. Det må man kunne forvente.

Line Vee Hanum i NENT Group tilbakeviser at det allerede nå er besluttet at det ikke blir noen ny sesong av «Love Island».

– «Love Island» har riktignok ikke gitt de enorme utslagene på hverken seertalls- eller skandaleskalaen, men erfaringer fra Storbritannia viser vekst fra sesong til sesong. Vi vurderer med andre ord en ny sesong, og kommer til å gjøre en evaluering etter endt sesong og se på hva vi burde gjøre annerledes dersom vi går videre med konseptet, forteller hun.

Til sammenligning hadde «Paradise Hotel» i fjor høst et totaltall på 254.000, men Morten Wiberg mener det ikke kan sammenlignes med «Love Island» med tanke på at «Paradise Hotel er et mye mer etablert programkonsept her til lands.

Skandaleserien «Ex on the beach» derimot, er lett sammenlignbart. Programmet, som sendes på FEM og Dplay to dager i uken og som denne høsten for første gang har blitt vist i norsk utgave, har ifølge tall fra SBS Discovery et totalsnitt på 373.000. 107.000 av disse ser programmet lineært, og tallene inkluderer ikke denne ukens episoder.

– Vi er veldig fornøyde med seertallene, og vi ser også at «Ex on the Beach Norge» er et program vi treffer den yngre målgruppen med. To av tre seere på Dplay er under 30 år, sier mediesjef i SBS Discovery, Hanne McBride, til VG.