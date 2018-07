BLIR FAR IGJEN: Robert Delaney, her på en TV-prisutdeling i London i mars 2017. Foto: Tim Ireland / AP /TT NYHETSBYRÅN

Rob Delaney venter barn – fem måneder etter sønnens død

Publisert: 01.07.18 04:41

TV 2018-07-01T02:41:43Z

Skuespiller Rob Delaney deler på Twitter at han og kona Leah venter sitt fjerde barn.

For fem måneder siden opplevde ekteparet tragedien å miste sin to år gamle sønn til kreft. Det ble oppdaget at han hadde en hjernesvulst i 2016, og han døde i januar. Ifølge BBC har paret også to andre barn.

Lørdag deler den amerikanske skuespilleren og komikeren som bor i London en video der han roser helsevesenet i England (NHS) som markerte 70 årsjubileum lørdag. Han oppfordrer også amerikanerne til å jobbe for å få bedre helsetilbud.

I meldingen skriver Delaney «Vi hadde akkurat to fantastiske jordmødre fra NHSEnglandLDN på besøk hos min gravide kone og jeg for å vurdere hjemmefødsel. Sender varme tanker til alle som demonstrerer for NHS i dag. Se mitt triste kjærlighetsbrev til NHS under.»

I videoen han viser til, forteller skuespilleren:

– Vår sønn Henry gikk bort i januar i år på grunn av kreft. Han var en nydelig liten gutt fra det øyeblikket han ble født til det øyeblikket han døde. Han fikk så mye hjelp fra helsevesenet her, og det gjorde vi som foreldre også.

Delaney sier at de ikke behøvde å tenke på om de hadde råd til behandling midt oppe i stresset.

Henry fikk kraftdiagnosen like etter ettårsdagen sin, etter å ha gått ned i vekt og kastet opp. Han gjenomgikk en operasjon for å fjerne hjernesvulsten og fikk behandling, men kreften kom tilbake.

– Sykepleierne, legene, hjemmepleierne og de frivillige fra NHS som hjalp familien vår å overleve Henrys sykdom vil være heltene mine til den dagen jeg dør. Jeg er veldig lei meg akkurat nå, men jeg kan si med sikkerhet at det er godhet i denne verdenen, sier Delaney i videoen.

Skuespilleren har hatt roller i TV-serien «Coma, Period», «Burning Love» og «Catastrophe». Han har også en rolle i «Deadpool 2».