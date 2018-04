NY EVA: I den amerikanske versjonen heter Eva Megan. Foto: Skjermdump fra «Skam Austin» på Facebook

Amerikanske «Skam» har startet

Publisert: 25.04.18 03:01

TV 2018-04-25T01:01:16Z

Natt til onsdag norsk tid startet Julie Andems «Skam Austin» i USA. Mens de tidligere har lagt ut såkalte «teasere», er nå selve serien i gang.

Den amerikanske nyinnspillingen av norske «Skam» er også skrevet og regissert av serieskaper Julie Andem. Og i de to klippene som er lagt ut på seriens Facebook-side kan vi se flere scener som speiler den første episoden i originalen.

De to klippene følger Megan Flores, den amerikanske versjonens Eva.

Hun sitter i et klasserom og har prøve, mens hun får ramset opp forventninger og karakterpress av en medelev. Når hun kommer ut til kjæresten Marlon, snakker de om karakterer og kliner, før Marlon blir med Shay til Tyler for å spille musikk.

Dette ligner veldig på scenen i norske «Skam» der Eva, Jonas og Isak snakker om karakterer, før Isak og Jonas stikker til Elias.

Mens Eva i den norske versjonen har populære Sara, som hun tidligere var venninner med og som hun «stalker» på sosiale medier, er det i «Skam Austin» cheerleaderen Abagail Megan er opptatt av og som vi ser krysse skolegården i sakte film.

Isak er jente

De to klippene varer i rundt seks minutter hver, og med unntak av referanser til russebusser, er det mye som er likt. To forskjeller er at vi hører Megans foreldre krangle høylytt i flere scener, mens Eva bodde med moren.

Og mens Eva og Jonas’ felles venn er gutten Isak som viser seg å være homofil, er deres felles venn i «Austin» jenta Shay.

Andems innflytelse merkes ikke bare i tekst og regi. At den amerikanske Jonas-rollefiguren heter Marlon kan sees som en hyllest til Marlon Langeland som spilte Jonas i originalen.

I det andre klippet kan man også høre en versjon av Highasakites «Samurai Sword» mens Megan og Marlon kliner.

Tror på gjennomslag i USA

Det var i desember 2016 det ble kjent at den britiske produsenten Simon Fuller , kjent som mannen bak popfenomenet Spice Girls og TV-formater som «Idol» og «Skal vi danse», hadde kjøpt rettighetene til «Skam» i USA etter å selv ha kontaktet NRK.

Svenske Per Blankens er produsent, og sa tidlig at han hadde fått mange tips av Andem så den amerikanske versjonen skulle bli laget i samme ånd som originalen. Hun var da ønsket til serien, men det var lenge uvisst om Andem ville ta jobben.

– Jeg tror «Shame» kommer til å få et enormt gjennomslag i USA, det finnes ikke noe lignende på TV her. Temaet er universelt, alle kan relatere til serien – vi har jo alle vært 16 år, så det er ingen grenser for hvor stort det kan bli, sa Blankens da .

«Skam Austin» distribueres av Facebook Watch .

Og mens amerikanerne nå har fått sin egen «Skam», så er NRK på banen med en ny kopi, serien «Blank» .

