REALITY-TV: Thoma Alsgaard under innspillingen av «71 grader nord» i fjor sommer. Foto: Bård Basberg

TV-klare Thomas Alsgaard: Har hatt sosial angst siden barndommen

Den tidligere skistjernen Thomas Alsgaard (47) dukker opp på TV-skjermen torsdag i kampen om å bli Norges tøffeste kjendis.

I et intervju med Nettavisen forteller skilegenden at han sliter litt med sosial angst, og at tanken på innspillingen av «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis» derfor var skremmende.

– For meg å komme inn i en ny gruppe så tett, er en utfordring. Men vi ble så tett sammensveiset så fort, så jeg stortrivdes, sier han.

Alsgaard presiserer at deltagerne var flinke til å ta vare på hverandre, og i ettertid ser at engstelsen var ubegrunnet.

– Men det er en angst som ikke er så lett da. Den har alltid vært der – siden jeg var liten guttunge. Jeg var ekstremt beskjeden og ekstremt sjenert, sier han til Nettavisen.

Alsgaard prøvde å forberede seg så godt han kunne på at angsten kunne bli krevende, men sier at han lærte de andre i gruppa å kjenne så fort at han ganske raskt følte seg hjemme i flokken.

«71 grader nord: Norges tøffeste kjendis» har premiere på TVNorge og DPlay førstkommende torsdag.

Mannen med totalt fem OL- og seks VM-gull på merittlisten jobber i dag i Norges Skiforbund.

Disse kjemper også i «71 grader nord»: «Skam»-stjernen Iman Meskini (21), tidligere fotballspiller Mini Jakobsen (53), skuespiller Mia Gundersen (57), langrennsløper Thomas Alsgaard (47), komiker Yousef Hadaoui (38), radiovert Niklas Baarli (30), TV-personlighet Ola-Conny Wallgren (55), snowboarder Silje Norendal (25) og influenser Vita Mashadi (26).

ALLE: Bak f.v.: Ola-Conny Wallgren, Thomas Alsgaard, Yousef Hadaoui, Silje Norendal, Guro Fostervold Tvedten og programleder Tom Stiansen. Foran f.v.: Mia Gundersen, Mini Jakobsen, Iman Meskini, Vita Mashadi og Niklas Baarli. Foto: Bård Basberg