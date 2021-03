TV-GIGANT: Jay Leno, her på talerstolen i Beverly Hills i 2015. Foto: Richard Shotwell /AP

Jay Leno etter 20 år: Sier unnskyld til asiat-amerikanere

Jay Leno (70) beklager at han har fleipet på bekostning av asiatiske amerikanere.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Beklagelsen fra Leno kommer i kjølvannet av en lang kampanje til Media Action Network for Asian Americans (MANAA). MANAA har kartlagt at Leno i perioden 2002 til 2012 minst ni ganger har spøkt om at koreanere og kinesere spiser hunder og katter.

«På den tiden jeg kom med disse fleipete utspillene, mente jeg oppriktig at det var harmløst», skal Leno i februar ha uttalt i en telefonsamtale med MANAA ifølge Reuters.

Nå tar 70-åringen selvkritikk.

Unnskyldningen gjengis i en felles pressemelding med organisasjonen, som sier de nå har sluttet fred med Leno.

«Jeg gjorde også narr av vår fiende Nord-Korea. Og som i de fleste spøker, så var det et snev av sannhet i dem», lyder det fra den tidligere «The Tonight Show»-verten.

Hatkriminalitet mot asiatiske amerikanere har økt kraftig det siste året.

Etter at åtte personer ble skutt og drept på tre massasjesalonger i delstaten Georgia i forrige uke, seks av dem kvinner med asiatisk opphav, har debatten om diskriminering av asiat-amerikanere skutt fart. Kampanjen har spedt seg i alle sosiale kanaler og fått hele verdens oppmerksomhet rettet mot seg.

Kongressen i USA holdt mandag sin første høring på tre tiår om antiasiatisk diskriminering. Olivia Munn (40) er blant Hollywood-stjernene som har kommet Leno i forkjøpet med å ta et kraftig oppgjør.

Har prøvd i 20 år

MANAA skal ha forsøkt å få en unnskyldning fra Leno i snart 20 år. De har inntil nylig anmodet NBC om å bryte alt samarbeid med TV-veteranen. Men nå har de altså lyktes i å komme i en konstruktiv dialog .

«På denne tiden var det en gjennomgående oppfatning av at uansett hva vi gjorde, så var det en eller annen gruppe som var misfornøyd over et eller annet. Så det brydde vi oss ikke om», lyder det i forklaringen fra Leno om livet i TV-bransjen.

Han opplyser videre at hver gang de fikk en klage, var det alltid to sider av en sak. Enten landet de på at de måtte gjøre noe, eller så konkluderte de med at «Faen ta dem, de tåler ikke en spøk».

– Visste i hjertet at det var feil

«For mange ganger endte jeg opp med det siste, selv om jeg i hjertet visste at det var feil. Derfor kommer jeg nå med denne beklagelsen», sier Leno, som i 2015 var vert for Nobelpriskonserten i Oslo.

Han presiserer imidlertid at han ikke betrakter denne konkrete saken som et nytt eksempel på «cancel culture», men at han med dette innrømmer at han har gjort feil.

Det engelske uttrykket «cancel culture» kan oversettes med noe som «utestengingskultur» eller «utfrysingskultur». Noe godt norsk ord finnes ikke for betegnelsen som den siste tiden er blitt et innarbeidet begrep.

Da Gabrielle Union (48) fikk fyken som dommer i «America’s Got Talent» i 2019, skal det ha skjedd fordi hun krevde opprydning etter en rasistisk spøk. Denne spøken var det nettopp Leno som kom med.

Da Leno i 2013 ga seg som vert for «The Tonight Show» etter 22 år, var det Jimmy Fallon (46) som tok over stafettpinnen.