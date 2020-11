OVERVELDET: Admiral P måtte ty til servietten under innspillingen av «Hver gang vi møtes». Foto: TV 2

Rørt Admiral P i «Hver Gang vi møtes»: − Såret har ikke grodd

Admiral P (38) liker ikke å gråte på TV, men da Tshawe Baqwa (40) trådte til med låten han «fryktet mest», rant det over.

For mindre enn 20 minutter siden

Selv om alle har vært med før, byr jubileumsrunden av «Hver gang vi møtes» på minst like mye følelser som første gang artistene var med.

Fredag er det reggae-stjernen Philip Boardman, alias Admiral P, som får bryne seg mest. Da programmet ble spilt inn på sensommeren i år, var det bare et halvt år siden moren hans, Grace, døde.

Før moren gikk bort, skrev Admiral P låten «Alltid der» til henne. Og det er nettopp den låten Tshawe Baqwa har valgt å fremføre.

– Jeg var litt nervøs for at noen skulle synge den sangen, for det er en låt som står meg nær, sier Admiral P til VG.

VENNER: Admiral P og Tshawe Baqwa var begge rørt til tårer under innspillingen. Foto: TV 2

38-åringen forteller at han skrev den for å vise takknemlighet for alt moren har gjort for ham og søsknene gjennom livet.

– Så jeg visste at hvis noen sang den, så kom det til å åpne følelser som jeg ikke har kontroll over.

Admiral P hadde en anelse om at nettopp Tshawe kunne komme til å servere den.

– Jeg kunne nesten merke det på ham at han hadde noe på lur. Den Tshawe jeg kjenner, er en veldig følsom kar, sier han til VG og legger til at han kunne se at kameraten hadde forberedt seg følelsesmessig.

– Det satte jeg pris på.

MAMMA: Admiral P og mamma Grace på Spellemann-utdelingen i Oslo for syv år siden. Foto: Jørgen Braastad, VG

Admiral Ps mamma hadde kreft og var syk i lang tid.

– Det er ekstra sterkt, siden det ikke er så lenge siden. Såret har ikke grodd helt ennå, sier han til de andre rundt bordet.

På spørsmål fra VG om hvordan det er å være pårørende til en som er syk så lenge, svarer Admiralen at det absolutt ikke er lett.

– Man ønsker ikke dette for noen. Man ser den sterkeste personen man har i livet sitt visne bort – sakte, men sikkert. Det er veldig vondt og sårt, men det var viktig for meg å vise henne at vi var sterke, og at vi var der for henne gjennom det vanskelige.

Han forteller at familien satt og holdt hendene hennes til det siste.

Reggae-stjernen med det lange rastahåret forteller at hvis han hadde kunnet overta morens smerter, så ville han gjort det.

– Da den tiden kom da hun mistet håret sitt, sa jeg til henne at jeg skulle klippe håret mitt også. Da så hun på meg med et alvorlig blikk og spurte: «Hvorfor skal du gjøre noe så dumt?».

Litt vanskelig er det å slippe følelsene løs foran publikum, det innrømmer han.

– Å grine på TV er liksom ikke noe man vil, men som jeg sier i programmet: Når det kommer til mamma, så klarer jeg ikke å holde tårene tilbake. Hun var som en engel i livet mitt, og jeg savner alt ved henne.

Admiral P sier det har vært en veldig vanskelig tid etter at moren gikk bort.

– Mamma var faktisk min beste venn, som jeg kunne snakke med om hva som helst.

Fortsatt kjenner han på behovet for å ringe henne.

– Det hender at jeg vil ta opp telefonen eller sende henne noe morsomt. Men så kommer jeg på at jeg aldri får gjort det igjen, sier Admiral P, som oppfordrer alle andre til å verdsette øyeblikkene man har med sine foreldre.

Også Tshawe er svært berørt i episoden. Allerede før han begynner å synge, strømmer tårene nedover kinnene.

Tshawe forklarer På TV at det viktigste for ham var å fremføre med verdighet.

– Dette er så ekte, og da blir det vondere, uttalte han.

– Jeg vet at moren min hadde digget dette, sier Admiral P på TV.

2013: Admiral P tok med mamma på Spellemannprisen

38-åringen, også kjent for låter som «Krangling» (med nettopp Tshawe), «Snakke litt», «Spinnvill», «Engel» og «Kallenavn», er født i Zambia. Moren var afrikansk og faren norsk.

Familien flyttet til Norge da Admiral P var i tenårene. I dag er han gift og har to barn på 19 og 16.

Admiralen var for øvrig ikke den eneste rundt bordet som har måttet ta farvel med moren sin nylig. Også Pål «OnklP» Tøien (36) er tydelig grepet under innspillingen. Han mistet moren brått i fjor vår, noe han tidligere har snakket om i VG.

Han kjempet mot følelsene rundt Tshawes fremføring.

– Dette var relaterbart, så det var tøft for meg å høre også. Men på en fin måte, sier han i sendingen.

GREPET: Pål «OnklP» Tøien har også nylig mistet mamma. Foto: TV 2

Da VG snakket med Inger Lise Rypdal (70) for en uke siden, uttrykte hun hvor rørt hun ble over akkurat denne samtalen rundt bordet.

– Det var så sterkt å høre hvordan de snakker om mødrene sine. Å se at de aller tøffeste mykner opp, liksom. Når disse gutta synger «Mama, I love you», så er det veldig spesielt for Wenche og meg.

GJENFORENING: OnklP, Jonas Fjeld, Tshawe Baqwa, Wenche Myhre, Odd Nordstoga. Admiral P og Silya Nymoen. Inger Lise Rypdal er ikke med på bildet. Foto: VEGARD BREIE/TV 2

Da Admiral P og Wenche Myhre (73) deltok i «Hver gang vi møtes» i 2016, knyttet de vennskapsbånd.

– Wenche er helt rå – en dronning. Hun var i bryllupet mitt, og vi har sunget sammen på en av mine konserter i Oslo. Hun traff min mamma begge gangene. Jeg setter pris på hvor jordnær hun er, sier Admiralen.

Publisert: 27.11.20 kl. 07:31

