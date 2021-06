REALITYSTJERNER: (F.v.) Khloé Kardashian, Kylie Jenner, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian og Kendall Jenner. Foto: Matt Sayles / AP

Røper historier om Kardashian-familien fra bak kulissene

Kardashian-familien kaster ikke bort tiden. Bare en uke etter finalen i siste «Keeping Up with the Kardashians»-sesong, møtes de til tv-gjenforening.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Ledet av talkshowverten Andy Cohen, stiller søstrene Kim (40), Khloé (36) og Kourtney Kardashian (42), Kendall (25) og Kylie Jenner (23) opp i et to-episoders gjenforeningsintervju.

Også matriark og «momanger» Kris Jenner (63) og Kourtney-eks Scott Disick (38) deltar.

Første del sendes på den amerikanske E! torsdag 17. juni, mens andre del kan sees søndag 20. juni.

I reklametraileren for programmet ser det ut til at Kris Jenner kommenterer hvorfor familien valgte å avslutte realityshowet som har gjort dem til søkkrike superkjendiser:

– Vi føler oss alle overveldet. Vi har gjort det så lenge, sier Kris Jenner.

Scott innrømmer ansvar

Ekssamboerne Kourtney Kardashian og Scott Discik, som har tre barn sammen, står for høydepunktet i reklameklippet.

– Tror dere at forholdet ville endt annerledes om dere ikke hadde delt så mye på showet? spør programleder Andy Cohen henvendt til Kourtney og Scott.

– Antagelig, svarer Kourney rolig, mens en overrasket og forhåpningsfull Kim utbryter:

– Virkelig?

– Ja, men medikamentmisbruket hans ødela, svarer Kourtney.

– Jeg var uansvarlig, fastslår Scott.

EKSSAMBOERE: Scott Disick og Kourtney Kardashian fotografert i 2014, da Kourtney var gravid med deres yngste sønn Reign. Foto: Scott Roth / Invision

Fløy rutefly og sminket seg selv

Filmbransjebladet Variety har intervjuet showets produsent Farnaz Farjam, som har jobbet med serien siden premieren i 2007.

Hun deler flere av showets bak-kulissene-hemmeligheter og hvordan showet har påvirket familien.

Ifølge produsenten skal Kris og Kim ha vært mest begeistret og hatt masse planer, mens Caitlyn Jenner – som den gangen het Bruce Jenner – opprinnelig ikke ønsket at familien skulle lage realityshow.

Da serien startet var Jenner familiens mest berømte, kjent som 10-kampsvinner for USA under sommer-OL i 1976, da hun fremdeles var mann.

Glamourfaktoren skal ha vært lav første sesong. Mens lillesøster Kylie Jenner nå har blitt dollarmilliardær på eget sminkemerke, hadde ikke TV-produksjonen budsjett til profesjonelle hår- og make-up i starten.

FULL GLAM: Under Met-gallaen i 2019. (F.v.) Corey Gamble, Kris Jenner, Kim Kardashian West, daværende ektemann Kanye West (bak), Kendall Jenner og Kylie Jenner med daværende kjæreste Travis Scott. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Kardashian-familien fløy også med rutefly i starten, røper produsenten. Bare Caitlyn og Kris fløy business.

– Det var ikke før sesong 4 at de reforhandlet kontrakten og alle fikk fly business eller bedre. Innen sesong 7 og 8 startet vi å bruke privatfly. Da var det helt slutt på rutefly, unntatt en sjelden gang da vi fikk noen til å fly førsteklasse, sier Farjam til Variety.

Barnepiker sørget for fokus

Vendepunktet kjendismessig kom etter sesong 4, husker produsenten. Fra da av ble Kardashian-familien gjenkjent overalt. Innen sesong 7 ble det behov for sikkerhetsvakter døgnet rundt.

FØR BRUDDET: Det tidligere ekteparet Kim Kardashian West og Kanye West fotografert i 2016. Til høyre for Kim sees storesøster Kourtney Kardashian og mamma Kris Jenner. Foto: CAROLINE BLUMBERG / EPA

Sikkerhetsbehovet og barnepassere utgjorde en stadig større del av budsjettet etter hvert som Kourtney fikk barna Mason (11), Penelope (8) og Rein (6), mens Kim og eksmannen Kanye West fikk North (8), Saint (5), Chicago (3) og Psalm (2).

I tillegg har Kylie datteren Stormi (3), mens Khloé har datteren True (3).

Broren Rob Kardashian, som etter hvert trakk seg ut av serien, har en datter med navnet Dream (3).

– For å klare å holde alles oppmerksomhet måtte vi forsikre oss at alle hadde barnepiker som var der daglig fordi barna distraherte hele tiden, forteller en lattermild Farjam til bransjebladet.

Kendalls kjæresteregel

Yngstesøsteren Kylie Jenner var ifølge produsenten mest åpen for å filme alle aspekter av livet, unntatt graviditeten, som hun holdt hemmelig. Da hun oppdaget av hun var gravid, filmet Kylie spin-off-serien «Life of Kylie», men skal ha holdt graviditeten en hemmelighet også for tv-staben.

Supermodellsøsteren Kendall Jenners regel var å aldri filme en kjæreste uten at hun hadde datet ham i minst ett år.

– Det var så morsomt fordi hun og hennes forrige kjæreste hadde vært sammen i nesten ett år. Jeg skulle lage en episode med ham. Og så slo de opp. Og jeg bare: «Selvsagt! Å nei!», sier produsent Farjam.

Familien skal også sporadisk ha lekket løgner om graviditet for å sjekke om de kunne stole på tv-staben.

Trodde ikke at hun ville bli en god mor

Den største overraskelsen later produsent Farjam til å ha fått fra Kourtney Kardashian, som skal ha vært redd for at hun ikke ville bli en god mor. Barn skal ikke ha vært eldstesøsterens fokus.

– Så ble hun gravid ved et uhell og Mason ble født og hele livet og perspektivet hennes endret seg. Hun har aldri elsket noe mer enn hun elsker barna sine. Nå som hun i 40-årene har innsett at livsmålet hennes er lykke, har hun blitt en fri, morsom person.

VIL BLI GUVERNØR: Caitlyn Jenner ønsker å bli guvernør i California. Foto: NINA PROMMER / EPA

Det tøffeste i serien skal ifølge produsenten ha vært bruddet mellom Kourtney og Scott, og tiden Caitlyn Jenner gikk fra å være mann til kvinne. Nylig annonserte Jenner at hun ønsker å bli guvernør i California.

Bruddet til Kim og Kanye West skal ha vært mye lettere, hevder produsent Farjam:

– Kim håndterte det privat.

Se VGTVs oppsummering av «Keeping Up with the Kardashians»: