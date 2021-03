Eivind Landsverk slutter i Discovery. Foto: Discovery

Eivind Landsverk slutter i Discovery

Etter mer enn 21 år i TVNorge og Discovery har Eivind Landsverk – ansvarlig for kanalens redaksjonelle profil – bestemt seg for å tre tilbake. Men han forsvinner ikke fra TV-serien «Thomas Giertsen: Helt perfekt» med det første.

Landsverk begynte i TVNorge i 1999. Han har vært ansvarlig for mediehusets redaksjonelle profil og skapt TV-suksesser sammen med noen av landets fremste innholdsleverandører innen underholdning, drama og humor.

– Landsverk går ikke til en ny jobb, og har ingen klare planer for fremtiden.

Det skriver Discovery i en pressemelding.

I en av suksessene deltar han også foran kamera, i rollen som en slesk versjon av seg selv i, nemlig i «Thomas Giertsen: Helt perfekt».

– Jeg har vært med i alle sesongene så langt. Nå i mars kommer sesong 11 – og til neste år kommer sesong 12 som også er innspilt. Jeg er med i begge de sesongene, sier Eivind Landsverk til VG.

HELT PERFEKT: Eivind Landsverk og Ine Jansen under innspillingen av en av episodene av «Helt perfekt» i huset i Villaveien. Foto: Magnar Kirknes

– Eivind Landsverk er en legende innen norsk TV-bransje, og han er en svært viktig del av historien til TVNorge og Discovery. Han har fra sin første dag her jobbet knallhardt for at vi skal levere mest mulig av det aller beste norske innholdet, og han har lyktes gang på gang. Vi har visst at også han kom til å gi seg en dag, og har derfor jobbet målrettet sammen med Eivind selv for å sikre at vi har gode folk som kan steppe inn og ta over, spesielt her i Norge, sier Espen Skoland, operativ leder for Discovery i Norge.

Discoverys sjef for Norden, James Gibbons, hyller også den nå avtroppende programdirektøren.

– Som gammel journalist og innholdsentusiast, skjønte jeg umiddelbart da jeg traff Eivind, hvor dyktig han er. Han har levert på det viktigste for oss som mediehus. Lokalt innhold av høy kvalitet, som også har potensial til å lykkes internasjonalt. Jeg har lært mye av Eivind, og har satt stor pris på å få samarbeide med ham gjennom det siste året. Jeg vet også at Eivind etterlater seg en svært sterk innholdsledelse i alle de nordiske landene, og at vi er klare for å bygge videre på suksessen vi har hatt med discovery+ og de lineære kanalene de siste årene. For det skylder vi Eivind en stor takk, sier Gibbons.

Landsverk har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse.