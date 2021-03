JAGUAR: Denne bilen, Jaguar F-Type P300 kabriolet fra 2020, var en av bilene Simon J. Berger fikk kjøre etter at han tok førerkort mellom sesong en og sesong to. Foto: Fremantle/NRK

Tok førerkort for å kjøre drømmebil i «Exit»

Under innspillingen av den første sesongen av «Exit» hadde ikke Simon J. Berger førerkort. Dermed måtte han bare late som han kjørte de dyre, flotte bilene til karakteren Adam. Det gjorde han noe med før innspillingen av sesong to.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg måtte jo bare sørge for å få muligheten til å kjøre de fine bilene.

Det sier den svenske skuespilleren til VG.

– Det var noe av den egen-research jeg gjorde før innspillingen av sesong to. Det var virkelig kult å kjøre slike biler. Selv om det var mye «fake» bilkjøring under innspillingen av sesong to også, fortsetter Berger.

les også Agnes Kittelsen om den dramatiske «Exit»- fødselen

Men med førerkortet på plass ble det uansett mulighet til å «leke» seg litt med biler som for de aller fleste av oss er helt uoppnåelige.

LIKER IKKE ADAM: Simon J. Berger liker ikke Adam, men liker å spille Adam. – Dette er en rolle som er veldig godt skrevet, den har et stort spekter av uttrykk. Det er avgjørende for hvor moro jeg har det på jobb, sier den svenske skuespilleren. Foto: Ola Vatn / VG

– En Jaguar F-Type P300 kabriolet fra 2020 får likevel mest oppmerksomhet i sesong to av «Exit». Jaguaren kjøres av Adam, spilt av Simon Berger. Med en firesylindret motor på 300 hestekrefter er denne bilen mer stilig enn rå, skriver DN i sin omtale av Exit-bilene på lørdag.

les også «Exit»-stjernen: – Føler mye ømhet for Celine

– Dette hadde vært kult å ha en slik bil. Jeg ville ikke si nei hvis jeg fikk en slik. Men jeg har ikke en slik bil – men så er jeg ikke Adam heller.

Det er Simon Berger glad for.

– Jeg liker ikke Adam – han er et skikkelig «asshole», en psykopat av dimensjoner. Men jeg liker å spille Adam – det er et kult perspektiv å være i. Hans enorme kontrollbehov. Det er når han mister kontrollen at det er morsomst å spille han, den typen stress liker jeg. Dette er en rolle som er veldig godt skrevet, den har et stort spekter av uttrykk. Det er avgjørende for hvor moro jeg har det på jobb, sier den svenske skuespilleren.

les også «Exit»-produsent forberedt på sex-bråk

Han legger ikke skjul på at han også synes det er moro å være Adam når han «fester med sine kompiser og slipper seg løs». Men det er ikke bare fest og moro for skuespillerne. Som for eksempel scenen hvor Adam og William, spilt av Pål Sverre Hagen, spiser sushi av en naken kvinne.

NØYE OG PÅPASSELIGE: – Vi var veldig nøye og påpasselige med at statisten som spilte den nakne kvinnen ble behandlet så respektfullt som overhodet mulig. At hun kjente seg trygg og hadde det bra, forteller Simon J. Berger om scenen han spilte inn sammen med Pål Sverre Hagen (William) Foto: Fremantle

– Under innspillingen av den scenen var vi veldig nøye og påpasselige med at statisten som spilte den nakne kvinnen ble behandlet så respektfullt som overhodet mulig. At hun kjente seg trygg og hadde det bra. Det må bare fungere på en ordentlig måte. For selv om vi spiller drittsekker, er vi ikke drittsekker.

les også Jo Nesbø i ellevill «Exit»-video

Simon J. Berger har spilt i en rekke serier og filmer. Han spilte også i serien «Tørk aldri tårer uten hansker». «Exit» har også vært vist i Sverige og han har fått mye oppmerksomhet også i hjemlandet. Men på en litt annen måte.

– I Norge blir jeg stadig vekk møtt med at jeg er så mye hyggeligere og mye mer sympatisk enn Adam. Skuespiller og rollefigur blandes sammen. Men jeg er ikke Adam.

Hans full navn er Simon Jönsson Berger. Som gjest i det prestisjefulle «Sommar i P1» på svensk radioi fjor sommer fortalte han åpent om ufrivillig barnløshet og hvordan han og samboeren Kajsa Isakson (50) har kjempet for å bli foreldre til lille Billy Lo.

– For tre år siden kom Billy Lo, Loken, Skatten Lokatten, inn i mitt og Kajsas liv etter at vi hadde jobbet for å få barn i flere år. Shit som vi jobbet, fortalte han den gang.