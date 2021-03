STJERNESKUDD: Kaia Gerber, her i New York i fjor vår. Foto: Steven Ferdman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kaja Gerber fikk TV-rolle

Modellen Kaja Gerber (19), datteren til Cindy Crawford (55), dukker opp i sesong ti av «American Horror Story».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det røper serieskaper Ryan Murphy (55) på Instagram.

«Vi fryder oss over å kunngjøre at Kaia Gerber blir medlem av «American Horror Story»-familien», skriver han.

Gerber selv har repostet nyheten på sin Instastory.

«Gleder meg veldig til dette», skriver 19-åringen, som har begrenset skuespillererfaring fra før. Med unntak av noen kortfilmer på video, og roller i TV-filmene «Sister Cities» og «The Last Day of Summer» i 2016 og 2017, er hun et ganske ubeskrevet blad.

Gerber har til nå markert seg sterkest på catwalken, noe som ligger til slekten. Kaia er datter til en av verdens største supermodellikoner, Cindy Crawford, så hun fikk oppmerksomhet verden over da hun debuterte i mammas fotspor i 2017.

Far er forretningsmannen Rande Gerber (58).

Crawfords modelldatter: – Har lært av mamma

Den kommende sesongen til «American Horror Story» får tittelen «Double Feature». «To grusomme historier, én sesong», frister TV-kanalen.

Gerber blir kollega med Macaulay Culkin, Sarah Paulson, Even Peters, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross og Finn Wittrock.

I fjor ble det klart at serien får fornyet tillit i tre nye sesonger på Disney-eide FX, altså til og med sesong 13.

Har du lest? Crawford erter datteren: – Vil ha beina mine tilbake