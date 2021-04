KOMIKER: Jonis Josef. Foto: TV 2

Jonis Josef til TV 2

Jonis Josef (29) har fått jobb i TV 2.

Det melder TV 2 mandag.

Humorprofilen, best kjent fra P3 og fra «Kongen av Gulset», får en egen TV-serie.

- Endelig har ideene mine fått et hjem, og jeg gleder meg veldig til å jobbe med nye og spennende prosjekter sammen med TV 2, sier Josef i pressemeldingen.

Men hva serien skal handle om, er hemmelig enn så lenge.

– For oss i TV 2 handler gode dramaserier om å fortelle moderne, engasjerende historier på en underholdende måte, sier programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 i kunngjøringen.

- Vi kan si såpass som at dette kommer til å overraske og underholde seerne, samtidig som vi skal pirke i fordommer og hverdagsliv. Først og fremst gleder vi oss til en veldig morsom serie som vi er sikre på kommer til å trekke særlig unge seere til TV 2, og vi er veldig fornøyde med at Jonis velger å gjøre dette prosjektet hos oss, legger hun til.

Satser ungt

TV 2 forklarer videre at deres plan er å sette dagsordenen med serier som blir snakkiser, og at de satser på å treffe nye målgrupper særlig med kortere humordramaformater.

– Derfor er vi fryktelig glade for at vi nå har sikret oss Jonis Josef, som de siste årene har vist at han står for smart, utfordrende og innovativ humor blant annet med «Kongen av Gulset», legger hun til.

Jonis er også kjent fra «Latter Live», «HumorLab» og podkasten «Terningkast Tre».

Fortsetter i NRK P3

Sammen med Henrik Farley (27) og Martin Lepperød (28) har han hatt stor suksess med radioprogrammet Karakter på P3.

Det skal han fortsette med, selv om han nå skal samarbeide med TV 2.

– Jeg kommer til å fortsette å gjøre radio i Karakter, men som serieskaper er jeg ferdig i NRK, sier han til kanalen.