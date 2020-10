STORE STJERNER I KJEDELIG DRAMA: Nicole Kidman og Hugh Grant i «The Undoing». Foto: Niko Tavernise / HBO Nordic

TV-anmeldelse «The Undoing»: Prestisjetap

Pompøs og tom.

«The Undoing»

Amerikansk thriller i seks deler, premiere på HBO Nordic 26. oktober

Manus: David E. Kelley, basert på Jean Hanff Korelitz’ roman

Regi: Susanne Bier

Med: Nicole Kidman, Hugh Grant, Édgar Ramírez, Noah Jupe, Donald Sutherland, Sofie Gråbøl, Matilda De Angelis

Hun, Grace (Kidman), er terapeut, han, Jonathan (Grant) er kreftlege, sønnen Henry (Jupe) spiller fiolin, alle tre går rundt i dyre klær og har en leilighet i to etasjer på Manhattan. Som om ikke det var nok: Grace’ far, spilt av Donald Sutherland, er stinn.

Jepp, familien Fraser er en like vellykket østkyst-utgave av familiene vi ble kjent med i serieskaperen David E. Kelleys forrige suksess, «Big Little Lies»: Rike på både kulturell kapital (far og datter møtes alltid på museum) og kapital av mer håndfast art. Det er rent så man misliker dem allerede før dramaet er i gang.

KVINNE I FARE (MED FLOTT GARDEROBE): Nicole Kidman i «The Undoing». Foto: Niko Tavernise / HBO Nordic

Det går én fattig gutt på den eksklusive skolen til Henry. Moren hans, den unge og «europeisk» erotisk-heksete Elena (De Angelis), har – i tillegg til en hang til å være naken hele tiden (alle kommenterer de flotte brystene hennes) – et oppheng i Grace og Jonathan.

Da det skjer noe dramatisk med Elena, forsvinner Jonathan. Svupp! Bortevekk. Det er tid for Grace å å tenke tanken som så ofte blir tenkt av kvinner i Kelley-serier: «Hvem er egentlig mannen jeg har delt seng med i alle disse årene?».

MYSTISK MANN: Hugh Grant i «The Undoing». Foto: Niko Tavernise / HBO Nordic

«The Undoing» er et eksempel på hva som kan gå galt – ja, alt som kan bli skikkelig corny og tacky – når en høystemt registil møter materiale som er lite annet enn kiosklitteratur.

Undertegnede skal ikke uttale seg bastant om Jean Hanff Korelitz’ etter sigende ikke uefne roman, all den tid jeg ikke har lest den. Men såpekokeren Kelleys tolkning av den er i alle blitt en tom og komisk melodramatisk «kvinne i fare»-historie av en type vi har sett hundre ganger før.

MELODRAMATISK DANSKE: Susanne Bier på settet til «The Undoing». Foto: Niko Tavernise / HBO Nordic

Den danske regissøren Bier har laget gode filmer, de fleste av dem før hun krysset Atlanteren for å prøve lykken i Den nye verden. Den pompøse stilen hennes – emosjonelle sammenbrudd, «impresjonistiske» drømmesekvenser, liksom «bevrende» nærbilder (Kidmans øyeepler får kjørt seg; Bier kjæler med dem der de buler, våte av tårer) – fremstår nå som en serie teatrale tics.

Det er vanskelig å fatte interesse, enn si føle varme for, karakterene. Kidmans Grace er nedlatende og kjedelig. Skuespillerens ansikt synes å være gummiert, og jeg har ikke sett henne kjede seg like mye siden hun spilte Grace av Monaco. Grants store styrke i senere år – den sleske, skjelmske selvironien – glimrer med sitt fravær i en rolle som i det store og det hele er en tammere utgave av Alexander Skarsgårds i «Big Little Lies».

SE DEG ALDRI TILBAKE: Nicole Kidman i «The Undoing». Foto: Niko Tavernise / HBO Nordic

Den kommersielle gullgutten Kelley. Den «europeiske kvalitetsregissøren» Bier. Hugh Grant i sin andre vår. En av klodens få gjenværende filmstjerner av den gamle Hollywood-skolen: Kidman. På papiret var «The Undoing» en prestisjeserie og vel så det, rik på løfter.

Synd den ble så fattig.

Anmelderen har sett fem av seks episoder

Publisert: 25.10.20 kl. 16:09

