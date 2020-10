INGEN TRIUMF: Sofia Herlin som kronprinsesse Märtha og Tobias Santelmann som kronprins Olav i «Atlantic Crossing». Foto: Morten Wien Solberg / Cinenord / NRK

TV-anmeldelse «Atlantic Crossing»: Tamt, stivt og flatt

NRKs kostbare drama mislykkes både som biografi og fantasi.

«Atlantic Crossing»

Norsk periodedrama i åtte deler

NRK fra søndag 25. oktober

Manus: Alexander Eik og Linda May Kallestein

Regi: Alexander Eik og Janic Heen

Med: Sofia Helin, Tobias Santelmann, Kyle MacLachlan, Anneke von der Lippe, Søren Pilmark

Det er vel kjent og godt dokumentert at kronprinsesse Märtha og den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt nøt et ualminnelig nært vennskap under førstnevntes eksil i USA under andre verdenskrig.

Amerikanske aviser koste seg med de skandaløse ryktene allerede den gang. Nyere norske biografier signert Tor Bomann-Larsen og Trond Norén Isaksen etterlater ingen tvil om at de to tilbrakte svært mye tid sammen. Nesten som et kjærestepar.

Så …?

ELSKOVSSYK GLADLAKS-PRESIDENT: Kyla MacLachlan som Franklin D. Roosevelt i «Atlantic Crossing». Foto: Julie Vrabelova / Cinenord / NRK

Det heter seg at om man har sagt «A», så må man også si «B». Det er her NRKs dramasatsning «Atlantic Crossing» kommer inn: Nesten åtte timer med påkostet TV som tillater seg å fantasere fritt omkring denne historien, og som langt på vei postulerer at Roosevelt var hodestups forelsket i den svenskfødte norske kronprinsessen – og at de en gang nesten kysset!

Noe mer hadde muligens blitt vanskelig, i og med at Roosevelt var paralysert fra livet og ned. «Atlantic Crossing» må kompensere for denne kjedelige begrensingen ved å bringe noe annet spennende til torgs. Nemlig et opprivende transatlantisk sjalusidrama mellom Märtha og kronprins Olav. Sistnevnte tilbrakte som kjent krigen i London med sin far, Kong Haakon.

SE BAK DEG LIGGER EN HANSKE!: Søren Pilmark i front, som Kong Haakon. Bak: Sofia Helin og Tobias Santelmann. Foto: Cinenord / NRK

«Atlantic Crossing» ynder å fortelle oss at kronprinsparet i praksis var separert i en lengre periode – i ekteskapelig såvel som geografisk forstand. At Olav krevde at Märtha skulle slutte å treffe Roosevelt, at det ble kamp om barna og, aller verst, at han – i et tilfelle av tidlig mansplaining – trakk patriotismen hennes i tvil.

Dette vil nok være nyheter for både Bomann-Larsen, Norén Isaksen og de fleste andre. Men alt er lov i verdenskrig, kjærlighet og TV-drama. «Atlantic Crossing» har selvsagt toet sine hender ved å understreke at den bare er «inspirert av virkelige hendelser».

Det er mange «småting» å «pirke» på i «Atlantic Crossing» (er det sant at Kong Harald var på nippet til å spise en cyanidkapsel på vei over vannet?). Det vil historikere og andre interesserte helt sikkert gjøre i ukene som kommer. Følg med på debattsidene i Aftenposten!

VINTERKRIG: Tobias Santlemann og Søren Pilmark i «Atlantic Crossing». Foto: Julie Vrabelova / Cinenord / NRK

Foreløpig får vi nøye oss med selve TV-dramaet, og spørre: Er denne serien verdt å bruke åtte timer av en regnfull høst på?

Jeg vil ikke utelukke at «Atlantic Crossing» blir en hit. Vi nordmenn elsker å se gylne gjenfortellinger av vår egen historie på lerretet og skjermen, uavhengig av hvor spekulative de måtte være. Spesielt når disse historiene blir reflektert i lyset fra det store utland. I dette tilfellet det største utlandet av dem alle: USA.

Men er dramaet godt? Underholdende?

Nei, det kan jeg ikke si. «Atlantic Crossing» er pen å se på – scenografien, kostymene og det tekniske er vel ivaretatt, selv om det må sies at mye av datagrafikken er latterlig gjennomsiktig som det den er: Datagrafikk.

PÅ FLUKT: Sofia Helin, Tobias Santlemannog Justýna Broková, som Kong Harald, i «Atlantic Crossing». Foto: Dusan Martincek / Cinenord / NRK

Men serien er ikke velskrevet, spennende eller elegant. Den er stiv, flat og fremfor alt tam.

Manuset er simpelthen kjedelig (med liten interesse for krigens gru). Dialogen slår aldri gnister, og er full av anakronismer. Den føles barnslig. Det er som om karakterene kjøres på rullebane fra hendelse til hendelse, dato til dato, uten å ha tid til å bli mennesker av kjøtt og blod mellom stoppene. Det er dobbelt ille all den tid dette jo handler om mennesker som – beviselig – var mennesker.

Det er hele veien åpenbart at skuespillerne sliter tungt med det éndimensjonale materialet. Sofia Helins Märtha er oppstyltet tynget, og egentlig bare det – tynget av ansvaret for barna, for Norge, for alt. Tobias Santelmann er forbløffende kjedelig som Olav, som bare har to, maksimalt tre moduser:

Det hender at han er skeptisk eller sint. Resten av tiden er han enten stolt, eller så har noen – pappa eller Märtha – såret denne stoltheten. Da er han snurt. Det er selvsagt mulig at den relativt unge Olav var akkurat så umoden, umælende, ubekvem og usikker. Men det er ikke noe interessant å se på.

DEN KOMMENDE KONGEN SOM UMODEN MANN: Tobias Santelmann i «Atlantic Crossing». Foto: Julie Vrabelova / Cinenord / NRK

Kyle MacLachlans manierte Roosevelt, en (dødssyk) gladlaks i hvit dress, virker i overveiende grad å være uanfektet av krigen, og har ikke noe særlig annet å gjøre enn å varte opp Märtha og barna. Det var hun som fikk USA til å omsider melde seg på, synes «Atlantic Crossing» å mene. Märtha var mer avgjørende enn Pearl Harbor.

Barna sier stort sett tre ting: «Jeg først!», «mooor!» og «faaar!». At skuespillerne er nødt til å traktere flere språk, bidrar sikkert til følelsen av stivhet. Det beste arbeidet er det Anneke von der Lippe som gjør, i rollen som hoffdamen Ragni Østgaard.

Meningen med «Atlantic Crossing», i den grad den holder seg med noe så høyttravende som en mening, er etter alt å dømme å «rehabilitere» Märtha. Så kan man spørre: Trenger hun å rehabiliteres? Og er en serie om der hun havner i en romantisk skvis mellom to mektige menn i så fall måten å gjøre det på?

KRONPRINSESSENS TALE: Sofia Herlin i «Atlantic Crossing». Foto: Julie Vrabelová / Cinenord / NRK

Det tar for øvrig lang tid før Märtha blir en moderne, politisk engasjert kvinne som hever stemmen. Det skjer egentlig først i den fjerde episoden. Før den tid handler «Atlantic Crossing» mest om kongefamiliens flukt fra Norge – og anstrengelsene i kulissene som muliggjorde denne. Det er som kjent ikke så lenge siden en bejublet norsk audiovisuell produksjon befant seg nøyaktig her.

«Atlantic Crossing» er ikke en serie det føles maktpåliggende å advare mot. Prøv den gjerne, kjenn etter om den virker på rojalisten eller romantikeren i deg, vit at det finnes brukbare øyeblikk i den. (Spe gjerne på med NRKs utmerkede dokumentar om den samme historien fra 2016).

Men det er med filmer som «Kongens nei» (2016), «Kongens tale» (2010) og fremfor alt TV-serien «The Crown» at «Atlantic Crossing» prøver å måle krefter.

Det er den for svak til.

Anmelderen har sett hele serien

Publisert: 23.10.20 kl. 20:25

