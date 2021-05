FERDIG: Line Andersen og hennes advokater forlater tingretten etter den tredje av fire rettsdager i Oslo tingrett. Foto: HELGE MIKALSEN

Psykolog om konflikthåndtering: − Problematisk at hun ikke har vært med

Organisasjonspsykologen som ble engasjert av NRK til å drive konfliktløsning sier at hun personlig satte primadonna-stempelet på Line Andersen. Dette uten selv å ha snakket med Andersen.

Line Andersen saksøker NRK for ugyldig oppsigelse, med bakgrunn i å ha blitt tatt av skjermen etter en lang karriere med høy profil og prestisjefylte TV-oppdrag i statskanalen.

– Oppdraget, om jeg skal si det, var i første omgang å utforske hva som må til for å få medarbeideren tilbake på jobb ved å snakke med medarbeideren, kolleger og verneombud, forklarer psykolog Astri Lindholm fra vitneboksen og fortsetter:

– Vi var ute etter en løsning for å få henne tilbake på jobb.

Hun ble engasjert av NRK i et forsøk på å løse konflikten som oppsto etter et møte i sjakkredaksjonen i november 2019, som førte til at Andersen ble fratatt sine programlederoppgaver for sjakksendingene den julen.

Da hun ikke fikk komme tilbake til NRK-sporten i 2020, gikk Andersen til sak mot NRK.

Forsøk på konfliktløsing

I retten redegjør Lindholm for hvilke planer som ble lagt i forkant av prosessen, og om hvilken rekkefølge hun ønsket å snakke med de involverte partene.

Hun forklarer at hun først ønsket å snakke med sjakkredaksjonen for å kunne vite mer om hva de tenkte, før hun tok det til Andersen for å høre hennes versjon og diskutere det hun hadde blitt fortalt av de andre. Sist skulle redaktør og sjefen i Sporten, Egil Sundvor, intervjues.

Slik ble det aldri. Line Andersen ville ikke snakke med psykologen.

For retten har det blitt forklart at det først ble forskjøvet grunnet pandemien, og senere grunnet det Andersen har forklart som manglende åpenhet rundt den planlagte prosessen.

– Så kom det opp på et tidspunkt, jeg husker ikke riktig når, at hun så det som mer en konflikt med ledelsen og ikke hadde tillit til prosessen slik den var lagt opp. Jeg kan ikke tvinge noen til å snakke med meg, sier Lindholm i retten.

På det tidspunktet hadde hun allerede snakket med fem medarbeidere, forelegger hun for retten.

På spørsmål om hva hun snakket med intervjuobjektene om, svarer Lindholm at hun spurte dem om hva de tenkte om opplevelsen av arbeidsmiljøet i Sporten, i sjakkteamet, og hva de tenkte om Sundvor.

– Han var oppdragsgiveren min, derfor la jeg også press i intervjuene på å finne ut om han var en negativ del av situasjonen, for da måtte jeg flytte oppdragsgiver et nivå oppover.

Lindholm forklarer at ut fra det hun fikk av tilbakemeldinger var ikke Sundvor et problem.

– Han lå mellom 8–10 på en skala fra 1 til 10, ifølge intervjuene. Om Line hadde sagt 0 måtte det gjøres noe mellom de to, sier hun.

Et omstridt notat

Hun forklarer at hun den 11. mai 2020 leverer et foreløpig notat basert på de fem intervjuene hun har gjort.

Psykologen sier at hun ikke tenkte hun komme noe lenger i konfliktløsingen uten å snakke med Andersen.

– Så vidt jeg husker var det den 10. mai det kom advokater inn i bildet, og da tenkte jeg at da må dette håndteres på en annen måte enn av meg alene, sier Lindholm.

Hun sier videre at hun tenkte hun måtte gi tilbakemelding på de intervjuene som hadde blitt gjort, og at hun skyldte oppdragsgiveren det, selv om Andersen ikke er intervjuet.

– Det er problematisk at hun ikke har vært med.

Lindholm sier hun tenkte på notatet som en statusrapport der og da, og at hun la inn forbehold i notatet om at det kun viste én side av saken.

Slik det har blitt forklart i retten er ikke notatet nådig mot Andersen.

I retten forklarer Lindholm at notatet består av en sammenfatning av det hun ble fortalt av de intervjuede.

– Det ligger veldig nær ordrett til det som ble sagt, og så har jeg lagt til egne refleksjoner nederst.

Notatet skal inneholde negative betraktninger om Andersen. Blant begrepene som ble brukt til å beskrive Andersen er ordet «primadonna», blir det forelagt retten.

– Det er det bare jeg som har brukt, ikke de jeg har intervjuet. Jeg tenker at Andersen er en stjerne på jobben, kan glitre og gjør en fremragende jobb, og er vant til å være en hovedperson og nok har høy selvbevissthet på at hun er god.

– Og da tenker jeg at når man har den selvfølelsen og høye kvalitetskrav kan tillate seg litt utbrudd.

I retten stiller Andersens advokater spørsmål til Lindholm om hvorvidt det ville vært mulig for henne å ha en åpen og nøktern samtale med Andersen etter å ha levert det notatet.

– Nei vet du hva, jeg har altså jobbet så lenge... Dette er bildet jeg fikk etter intervjuet, forhåpentligvis ville hun gitt meg ganske mange korreksjoner.

– En oppsummering

Tron Dalheim, en av Andersens advokater, leser fra det som skal være notatet i retten.

Han sier det står en anbefaling fra Lindholm der, om at det «mest realistiske neste steget er at Sundvor tar en grundig samtale med alvorlig tilbakemelding»

Han spør; har du ikke da trukket konklusjoner om hennes væremåte?

– Jeg har laget en oppsummering om hva de andre, hennes kollegaer, opplever som hennes væremåte, jeg har aldri opplevd det selv.

Han spør vitnet videre om det ikke er problematisk å ha levert «en så detaljert analyse, vurdering og konklusjon» uten å ha snakket med den notatet gjaldt.

– Det hadde vært absolutt best å høre henne, men det fikk jeg ikke anledning til. Ut fra det stoffet jeg hadde tillot jeg meg å skrive det sånn, sier Lindholm.