INGEN LØSNING: Line Andersen og NRK ble ikke enige om et forlik torsdag. Fredag møtes de i retten igjen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Opplysninger til VG: Line Andersen og NRK i møter torsdag kveld

Det ble avholdt møter mellom partene torsdag. Oppstart i siste rettsdag er utsatt med en time.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Partene møttes torsdag kveld, men det skal være stor avstand og de ble ikke enige om forlik.

Åtte minutter før rettssaken var planlagt å begynne fredag, melder Oslo tingrett at oppstart blir utsatt med én time, fra klokken ni til klokken ti.

– Vi avventer en oppstart etter partenes ønske, sier rettens administrator Helen Andenæs Sekulic.

Torsdagens samtaler skal ikke ha ført frem, ifølge kilder til VG. Fredag vil det ifølge planen føres to nye vitner før advokatene legger frem sine avsluttende prosedyrer.

Før retten ble hevet torsdag henvendte dommer Sekulic seg til partene:

– Retten kan ikke gjøre noe med arbeidsmiljøet i Sporten. Arbeidsforholdet består jo. Og det må tas tak i på en eller annen måte.

les også Vitne i NRK/Andersen-saken: – Sporten har arbeidsmiljøproblemer, de handler ikke om Line

– Det er uklart for retten hva et juridisk stempel vil gjøre; vil det være enklere eller vil det ikke være det, sier dommeren.

Hun sier videre at det har selv om det har vært forsøk på megling, vil kanskje det som nå har blitt forelagt for retten gi bedre grunnlag for å vurdere det på ny.

– Det kunne kanskje vært fornuftig å ta en fornyet vurdering om det er mulig å komme til en enighet her.

VG har forsøkt å komme i kontakt med partenes advokater, Anders Stenbrenden og Tron Dalheim, uten å lykkes.

Line Andersen saksøker NRK for ugyldig oppsigelse, med bakgrunn i å ha blitt tatt av skjermen etter en lang karriere med høy profil og prestisjefylte TV-oppdrag i statskanalen.

Saken har blitt ført for Oslo tingrett siden tirsdag. Fredag er siste dag i retten.