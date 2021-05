MED I «FARMEN KJENDIS»: Isak Dreyer har fersk kjendisstatus etter at han vant «Norges tøffeste» tidligere i år. Sophie Elise Isachsen på sin side har lenge vært en av Norges mest kjente influencere. Nå er de begge med i «Farmen kjendis». Foto: Espen Solli

«Norges tøffeste»: − Blir overrasket hvis jeg går på en smell i «Farmen kjendis»

Han er Norges tøffeste – hun er en av Norges mest omtalte influencere. Nå er både Isak Dreyer og Sophie Elise Isachsen på plass på gården og i gang med innspillingen av den nye sesongen av «Farmen kjendis».

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg blir overrasket hvis jeg går på en smell på gården, sier Isak Dreyer til VG.

– Jeg gleder meg til det jeg gruet meg mest til – nemlig å bli kjent med alle de andre, sove på samme rom som dem. Det er jo ikke slik man gjør i voksen alder, sier Sophie Elise Isachsen til VG.

De andre» deltakerne i den nye sesongen av «Farmen Kjendis» er:

Øyunn Krogh (25), i nfluencer, vinner av Sommerhytta 2020.

Ingrid Simensen (27), programleder i NRK P13.

Shabana Rehman (44), spaltist og sceneartist.

Kjersti Elisabet Grini (50), tidligere håndballspiller.

Dorthe Skappel (58) , programleder for «God Kveld Norge».

Adam Ezzari (22), artist.

Niklas Baarli (32), programleder for «God Kveld Norge» .

Heine Totland (50) artist.

Vebjørn Selbekk (52), sjefredaktør i «Dagen».

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (55), tidligere fotballspiller.

Den første av deltagerne blir sendt hjem allerede denne uken. Men hvem det er og hvem som vinner denne sesongen av «Farmen Kjendis», får ikke TV 2-seerne vite før i 2022.

– «Farmen kjendis» er et program som leverer gode seertall for TV 2 og det har programmet gjort i en årrekke. Dette ser ut som en interessant og sammensatt cast som garantert vil gi mange og gode TV-øyeblikk, sier TV-sjef Marianne Massaui i MediaCom til VG.

– Jeg gleder meg mest til kule ukeoppdrag. Enten vi skal bygge ut en båt eller stoppe ut en fasan, sier Dreyer.

ÅRETS DELTAGERE: Foran fra venstre: Ingrid Simensen, Kjersti Grini, Shabana Rehman, Dorthe Skappel, Adam Ezzari og Sophie Elise Isachsen. Bak fra venstre: Isak Dreyer, Niklas Baarli, Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, Vebjørn Selbekk, Øyunn Krogh og Heine Totland Foto: Espen Solli

Fra å være helt ukjent, har 26 åringen fra Bodø i løpet av noen måneder fått en kjendisstatus som også kvalifiserer til å være en av deltagerne i en konkurranse som «Farmen kjendis».

– Livet har vært ganske annerledes etter at jeg vant «Norges tøffeste». Mye nytt og en del oppmerksomhet. Det er rart å bli kjent igjen, men det har ikke skremt meg. Ting som er skummelt, kan også være artig. Nå har jeg fått litt tid til å feite meg opp også. Det kan være godt å ha litt mat rundt buken nå tenker jeg.

For livet har virkelig forandret seg for Isak Dreyer etter at vant «Norges tøffeste» i våres.

GJENBRUK AV SMÅBRUK: Årets «Farmen kjendis» gård i Aremark er den samme som ble brukt i vanlig Farmen sesong 5, som ble vist i 2008. Det var for øvrig Silje Hvarnes vant den gang. Foto: Ingebrigt Vibe Lunde

– Jeg har ikke så mye tid til mitt egentlige liv lenger. Faren min har alltid sagt at vi har plass til 20 ting i livet. Når noe nytt kommer inn, er det noe annet som går ut, blir borte. Det er mye folk jeg ikke har tid til lenger.

Noen dametilbud har det også vært etter at Isak ble «Norges tøffeste».

– Men noe mindre enn vanlig, sier han spøkefullt.

TV-tilbud har det også vært noen av for den ferske kjendisen.

– Ingenting er spikret bortsett fra «Farmen kjendis». Jeg vil kjenne litt på hva jeg vil.

Men Sophie Elise Isachsen derimot er ikke ukjent med hverken kjendislivet eller TV.

– Jeg gleder meg til å vise andre siden av meg selv. Jeg er mindre jålete enn folk tror. Ikke er jeg redd for å ta i et tak og jobbe og jeg elsker lukten av gård, sier den kjente influenceren.

Ikke tenker hun på at hun skal på TV, heller.

– Men jeg er opptatt av at de andre som er på gården liker meg. At de blir glad i meg og at jeg kan være med på å spre godt humør.

Hun har allerede varslet sine mange følgere om at hun kan komme til å bli borte en god stund.

HER SKAL DET JOBBES: Dette er husmannsplassen Bøensætre, i Aremark kommune i gamle Østfold fylke – og det er her deltakerene skal jobbe og utfordre hverandre. Foto: Ingebrigt Vibe Lunde

– Jeg håper at de savner meg og heier på meg. Det er viktig for meg å være borte så lenge som mulig. Jeg kan ikke kontrollere hva som skjer. Samtidig er ikke viktig for meg å vinne, men jeg vil stå på å gjøre alt jeg kan for å bli lengst mulig, sier Sophie Elise.

Skal hun klare det, vil hun helst unngå å komme i kamp.

– Jeg har jo ikke konkurranseinstinkt. Jeg har aldri pushet meg selv på den måten før. Men det må jeg nå og det gleder jeg meg til. Må jeg i tautrekking, er det nok bare å si farvel. Jeg med mine 155 cm vil være sjanseløs der. Melkespann derimot kan jeg være god på. Der har det vist seg å være en fordel å være liten og lett, sier Sophie Elise.