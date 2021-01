I SERIE-PROSJEKT: Joachim Trier og Julie Andem.

Regissør Joachim Trier og «Skam»-skaper Julie Andem i samme serieprosjekt

Den nye TV-serien «This is Music» skal pitches på en seriekonferanse i Berlin. Bak den står flere norske regissører – og en norsk manusforfatter.

Serien skal ifølge magasinet Variety regisseres av blant andre de norske regissørene Joachim Trier og Julie Andem – sistnevnte best kjent for TV-suksessen «Skam».

Manusforfatter Bjørn Olaf Johannessen forteller til VG at det ikke var meningen at prosjektet skulle lanseres til media ennå. Likevel kan han avsløre at prosjektet «This is Music» er en dramaserie om nettopp musikk.

– Det skal være en antologiserie om musikk, som tar for seg hva musikk er og hva det betyr i livene våre. Hvis man kjenner til serien «Black Mirror» vil formatet være litt likt, men tema for serien er musikk, forteller Johannessen.

Manusforfatteren har tidligere skrevet manus til flere spillefilmer, og til serien «Kampen for tilværelsen».

I mars skal serien pitches på Berlinale Series Market, en anerkjent konkurranse i film- og TV-bransjen. Serier som NRKs «Valkyrien» og Netlfix-serien «Freud» er blant de som er blitt vist frem på konferansen før de er blitt gjort til virkelighet.

Antologier består av en samling historier som ikke henger sammen i plott, men som har en felles tematikk.

– Nå håper jeg vi får knyttet til oss flere interessante aktører, sier Johannesen i forkant av pitchingen i Berlin.

Regissør Joachim Trier bekrefter ovenfor VG at han er involvert i prosjektet.

– «This is Music» er et av flere prosjekter jeg følger med på, og som jeg håper kommer på beina ganske raskt. Jeg synes det er veldig gøy å ha blitt spurt om å bidra til det, sier regissøren.

– Men akkurat nå har jeg nok å holde på med i klipping av min nye spillefilm, legger han til.

Han står bak blant annet spillefilmen «Louder Than Bombs» fra 2015, som vant Nordisk råds filmpris året etter.

Ifølge Variety er også tyske Wim Wenders og britiske David Byrne regissører som skal være involvert i produksjonen. Byrne er kjent blant annet fra bandet «Talking Heads».

– Jeg har lenge vært stor fan av «Talking Heads», og synes det er gøy at David Byrne er med, sier Trier til VG.