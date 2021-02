VINTERFERIE: Aksel Lund Svindal jubler over seieren i «Mesternes mester». – Veldig gøy, sier den tidligere toppalpinisten som denne uken har vært på vinterferie på familiehytta i Kvitfjell. Foto: Geir Olsen

«Mesternes mester»-vinner Aksel Lund Svindal ser for seg et liv med familie og barn

KVITFJELL (VG) Aksel Lund Svindal (38) klarte ikke å holde «Mesternes Mester»-seieren hemmelig for kjæresten Amlie luel (26).

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det var ikke viktig å vinne «Mesternes mester», men det var gøy, sier Svindal.

– Veldig gøy!

Han forteller at blodslitet nesten tok knekken på både ham og tidligere håndballspiller Håvard Tvedten (42) i finalen.

– Vi heiet på og oppmuntret hverandre underveis – «måtte en av oss vinne». Vi er jo konkurransemennesker og alle blir vi skjerpet før en konkurranse. Det var tøffe konkurrenter og jeg hadde tålt å tape også, jeg.

Privat ble han heiet frem av kjæresten Amalie luel (26) som er en av Norges fremste kvinnelige hekkeløpere.

– Hun er jo fan av «Mesternes mester». Hun har fått med seg flere sesonger. Også før jeg ble med med, sier Svindal.

38-åringen innrømmer at hun var en av få som visste at han vant NRK-programmet.

– Jeg måtte jo holde henne litt oppdatert underveis. Men hun lovet å holde på hemmeligheten.

les også Aksel Lund Svindal og Amalie Iuel er kjærester

17. mai i fjor bekreftet Aksel Lund Svindal overfor VG at de to er kjærester. Noen uker etterpå åpnet han litt mer opp om forholdet i podkasten «Må på behandling» med komikeren Morten Ramm.

– Vi møttes på Toppidrettssenteret. Vi pratet litt, så førte det ene til det andre. Så møtes man, så tar man en middag. Det er en klisjéhistorie, sa Svindal som fortalte at de møttes første gang i 2019.

Til VG avslører han at de fortsatt ikke er samboere.

– Vi bor ikke sammen, men vi er veldig mye sammen, sier Svindal.

Paret har ikke barn. Men er likevel «foreldre» til hunden Molly, som er av den italienske hunderasen Lagotto.

– Jeg er glad i hunder og har lenge hatt lyst til å skaffe meg en. Men det har ikke vært mulig for meg før nå, sier Aksel.

HYLLES: Aksel Lund Svindal hylles av de andre deltagerne i «Mesternes mester» etter at seieren er et faktum. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

Etter at han debuterte i verdenscupen i oktober 2001, vant Aksel Lund Svindal 36 enkeltseirer samt totalcupen i 2007 og 2009. Han tok også to OL-gull, ett sølv og én bronse. I VM ble det fem gull, ett sølv og to bronsemedaljer. Og nå også vinner av «Mesternes mester» 2021.

les også Håvard Tvedten: – Vi ble faktisk glad i hverandre

Dermed ble han den 12. idrettsutøveren i historien som kan smykke seg med den gjeve tv-tittelen.

– Dette er jo et program som sendes på vinteren, det er jo en tid på året jeg alltid har vært på farten. Derfor visste jeg ikke så mye om konseptet. Men da jeg satte meg ned og så litt mer på hva «Mesternes mester» egentlig er, bestemte jeg meg for å si ja. Dette vil jeg være med på.

forrige





















fullskjerm neste ØVELSE: Tygdekraft

les også Anne Margrethe Hausken Nordberg ute av «Mesternes mester» : – Trengte en ekstra heiagjeng

Med totalt over 1,5 millioner seere i snitt pr. episode av årets sesong av «Mesternes mester», har han merket hvor godt programmet treffer.

les også «Mesternes mester» setter nye rekorder – og blir i Norge

– Alle ser jo på «Mesternes mester». Barn på syv år, eldre mennesker på 75. De har alle glede av det. Det er så mange gode verdier i et program som dette. Jeg har fått meldinger fra folk som jeg ikke har hørt fra på mange år. Folk som ikke ga mye lyd fra seg, selv når jeg vant store mesterskap. Men «Mesternes mester», det har de fulgt med på.

Han legger heller ikke skjul på at han også syntes det var godt med tre ukers innspilling i tilnærmet isolasjon.

– Jeg har vært så mange år både i mediene og hatt mye oppmerksom rundt meg. Det er deilig å slippe det innimellom, sier Svindal.

Selv er han glad det har blitt mer tid med kjæresten under pandemien.

HEMMELIGHETEN: Kjæresten Amalie Iuel var en av de få som visste at Aksel vant. – Men hun lovet å holde på hemmeligheten, sier han. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Vi er jo ikke samboere, Amalie og jeg. Men vi har vært veldig mye sammen. Det har vært hyggelig og vi er jo blitt mye bedre kjent med hverandre nå enn vi ville blitt dersom vi hadde vært på farten verden rundt begge to, sier Svindal.

Nyttårsaften la han ut dette bildet på sin Instagram-konto hvor han blant annet skrev: «Med hjemmekontor og ingen reiser på programmet, har jeg vært så heldig å tilbringe masse tid med Amalie. Måtte det fortsette».

– Ser du for deg et liv med familie og barn?

– Ja jeg gjør det. Men jeg kan ikke forestille meg hvordan det er, før jeg virkelig opplever det.

Etter at han la alpinskiene på hyllen våren 2019, livnærer Svindal seg på egne investeringer. Ifølge Dagens Næringsliv skal investeringsselskapet hans være verdt over 130 millioner kroner. Han bor i et hus på Snarøya, utenfor Oslo med underjordisk tunnel ned til båtplassen. Er ambassadør for Porsche og kjører en av markedets dyreste elektriske sportsbiler.

les også Amalie Iuel om Svindal-forholdet: – Personlig har jeg det veldig fint

– Hverdagene nå er preget av møter og videokonferanser fra hjemmekontoret. Dagene går fort og jeg synes jeg får gjort mye. Jeg trives godt med å jobbe hjemmefra. Men ting tar tid skal man gjøre en god jobb. Men man må jo ikke bare sitte hjemme og jobbe. Noen ganger setter jeg meg i bilen og kjører opp til Kvitfjell. Da kan jeg jobbe derfra om morgenen og gå på ski etterpå.

STORTRIVES: Aksel Lund Svindal stprtrives i Kvitfjell og har sikret seg en av de flotteste tomtene som han skal bygge sin egen hytte på. Han er også inne på investorsiden, både her og i Hafjell. Foto: Geir Olsen

I Kvitfjell har Aksel Lund Svindal, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen, sikret seg en av de flotteste utsiktstomtene, men den nye hytta hans er ikke på plass ennå. I mellomtiden bruker han farens hytte i samme området – og der er han ofte.

– Jeg er blitt glad i konseptet helg. Før betydde helg konkurranser og jobb. Nå kan jeg bare reise til fjells, stå på ski og ha det hyggelig.