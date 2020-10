VANT: Knut Marius sikret seg seieren. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Knut Marius vant «Stjernekamp»: − Ubeskrivelig glad!

Knut Marius Djupvik (32) knuste Sandra Lyng (33) i en thriller av en «Stjernekamp»-finale.

Vinneren brast i gråt da resultatet ble lest opp.

– Det føles helt fantastisk! Jeg er ubegripelig glad. Jeg har lagt så mye tid og krefter i dette. Det har vært en så intens periode. Det å stå her med en seier er helt sinnssykt, altså! jublet han på TV.

32-åringen ramset så opp mange fra oppveksten og karrieren som han ønsket å takke.

– Familien, og kona mi, Maria. Og alle som har stemt. Dette er en drøm som har gått i oppfyllelse.

Knut Marius viet også konkurrenten oppmerksomhet.

– Sandra er en helt fantastisk artist. Gratulerer, Sandra, sa Knut Marius til rivalen, som altså måtte ta til takke med andreplassen.

Stolt toer

Sandra tok «nederlaget» med fatning. Hun ropte av glede over å bli nummer to.

– Lasse, min elskling, jeg elsker deg, sa Sandra til samboeren.

– Takk for at du har vært alenepappa mye i denne perioden. Og takk til alle som har stemt, sa hun smilende på TV.

– Ikke tvil

Bøe er ikke overrasket over at det gikk som det gikk.

– Knut Marius har så til de grader vært deltageren som har levert og levert gjennom hele sesongen, sier han.

– Bare én gang har han vært blant de nederste tre. Fra første strofe har han vist imponerende fleksibilitet og stemmestyrke. Spesielt i de siste programmene har han vært helt enestående, mener anmelderen.

– I finalen viste Knut Marius at det ikke skulle være tvil. På alle måter en verdig vinner av en usedvanlig sterk Stjernekamp-sesong.

– Vinner jeg i kveld, skal jeg kjøpe is til alle som har stemt, sa en smilende Sandra etter sin første fremføring, som hun ble belønnet med en femmer for av VGs anmelder.

Knut Marius hadde også full tenning.

– Jeg har hatt en fantastisk reise, sa han etter å ha sunget sin første låt, en prestasjon som fikk VGs anmelder til å trille en sekser på terningen.

Knut Marius fikk også terningkast seks for finalelåten han rundet av med.

Så sto de altså igjen disse to: Sandra, som kom på fjerdeplass i «Idol» for 16 år siden, og Knut Marius, som vant «The Voice» i 2013.

Mens Knut Marius har vært blant seerfavorittene og anmelderyndlingene i «Stjernekamp» fra første stund, har Sandra måttet stå i den beryktede faresonen flere ganger.

Hun har til og med opplevd å bli sendt ut av konkurransen – noe som viste seg å skyldes avstemningskrøll. Dermed var Sandra inne igjen like raskt som hun var ute – og siden har hun tatt revansj på revansj.

De to finalistene skal synge tre låter hver: Én reprise fra en av høstens sjangre, én låt fra eget repertoar – og til slutt hver sin finalelåt.

Maria Mena (34), fjorårsvinner Bilal Saab (21) og Mona B. Riise (48) sitter i dommerparet.

– Jeg har ikke sovet i natt. Let the games begin! sa en spent Mona da showet var i gang.

Låter og rekkefølge

1. Sandra: «Run This Town» (Jay-Z feat. Rihanna og Kanye West) fra 2009:

– Her var grunnen til at jeg ville komme tilbake som dommer. Jeg tror sånn på deg. Takk! sa Maria Mena etter opptredenen.

Bilal Saab mente at dette «låt kuler og krutt».

Mona var også fornøyd:

– Du var så rå. Det er så troverdig. Helt fantastisk!

FØRST UT: Sandra med hiphop-reprise. Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

2. Knut Marius: «With a Little Help from My Friends» (Joe Cocker) fra 1969:

Mona var imponert:

– Jeg føler at jeg er renset når du vrenger sjelen din. Jeg tror du får ut all gruff i løpet av de minuttene. Dette var gøy!

– Helt syk. Sinnssykt bra, mente Bilal.

– Du er helt fantastisk. Hadde jeg hatt dine stemmebånd, hadde jeg også trykket på, sa Maria, som likevel etterlyste litt tilbakeholdenhet.

FØRSTE FREMFØRING: Knut Marius på podiet. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

3. Sandra med sin nye singel «Kvitt flagg»:

– For to år siden ble jeg mamma, og da fikk jeg kanskje en idé om at jeg ikke kunne fortsette som artist. Men med «Stjernekamp» har jeg fått en ny giv, forklarte hun om sin egenskrevne låt.

– Det føles som jeg leverer hele sjelen min, betrodde hun på TV.

– Litt som å stå naken, sa Sandra selv etter opptredenen.

Dommerpanelet var begeistret også for denne fremføringen, og mente Sandra viste sårbarhet på en spesielt fin måte.

– Jeg har ikke turt å bli med på «Stjernekamp», og det er en grunn til det. Det er dritskummelt, sa Maria.

EGEN SANG: Sandra i aksjon. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

4. Knut Marius med sin nye singel: «Kan du hjelpe me å hjelpe»:

Sangen er svært personlig, den handler om psykisk helse, og Knut Marius betrodde på TV at han tidligere har kjent på angst og fryktet at karrieren kunne være over.

– Dette er jo så mye mer enn en jobb, sa han før fremføringen og forklarte hvor viktig det er for ham å kunne leve av det han brenner for.

Juryen skrøt hemningsløst, også Maria.

– Jeg tar tilbake det jeg sa i stad, sa Maria, om det at hun uttrykte savn etter litt mer dempethet.

PERSONLIG: Knut Marius på scenen. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

5. Sandras finalelåt: «Titanium» David Guetta og Sias hitlåt fra 2011:

– Det blir trist når «Stjernekamp» er over. Jeg har jo vokst på det her, sa Sandra i kveldens sending.

– Jeg føler jeg har en stor vennegjeng i ryggen, sa hun om alle som har stemt på henne.

– «Stjernekamp» har gitt meg mer tro på meg selv. Jeg står igjen som en sterkere dame.

Sandra sjarmerte juryen med denne, selv om enkelte mente at hun ikke traff helt hele veien.

– Du er en stjerne og har noe helt spesielt, sa en tårevåt Mona.

SISTE SANG: Sandra med finalelåten. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

6. Knut Marius’ finalelåt: Queens 1991-klassiker «The Show Must Go On»:

– Sanger er viktig i den tiden vi er nå. Man sitter mye hjemme. Konserter blir avlyst. Håper alle som sitter hjemme og i salen og ser på – at «the show must go on», forklarte Knut Marius i sendingen.

– Plutselig befinner jeg meg i det som bare var en drøm. Plutselig er jeg på TV. Nå er det snart slutt, men før det skal jeg i hvert fall smelle med Queen-musikk, gliste han.

Juryen var i ekstase. «Sinnssykt» og «du makter å følge fuckings Freddy Mercury», løde det i hyllesten fra Bilal og Maria.

– Jeg elsker deg så høyt. Den store stemmen, sa Mona.

SISTE NUMMER: Knut Marius med finalenummeret. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Trodde du det var første gang Sandra og Knut Marius sto mot hverandre i kamp? Tro om igjen.

De har faktisk møttes én gang tidligere. Det skjedde i 2014, da de figurerte på hvert sitt lag i «Beat for Beat». VG har funnet et gammelt bilde i arkivet.

– Ja, det stemmer, vi var mot hverandre, forklarte Knut Marius til VG fredag kveld.

2014: Knut Marius Djupvik og Anine Stang kjempet mot Sandra Lyng og Mo Farah i Ivar Dyrhaugs «Beat for Beat» for seks år siden. Foto: ERIK DYRHAUG/NRK

Men han og Sandra har ikke hatt noe nytt møte før de begge fikk invitasjon til «Stjernekamp».

– Det er spesielt. Den gangen med «Beat for Beat» snakket vi jo bare sammen i lunsjen, sang sangene våre og gikk hver til vårt. Lite visste jeg hva vi to skulle duellere om noen år senere, fortalte Knut Marius

– Spinnvilt

I 2014 var Sandra Lyng alliert med Mo Abdi Farah (28), mens Knut Marius var på lag med Anine Stang (35).

– Nesten enda gøyere er det at det er den jenta jeg satt og så på i «Idol» i 2004, som sang på TV-en i stua mi, som skulle bli min finalemotstander i et drømmeprogram som «Stjernekamp». Livet er spinnvilt, mente Knut Marius.

Hvem som vant i 2014, var han ikke sikker på.

– Jeg husker faktisk ikke, merkelig nok, men jeg tror det var Anine og meg.

Heller ikke Sandra husker hvem som kuppet seieren i «Beat for Beat».

– Dessverre, men det var sikkert dem, sa hun til VG kvelden før kvelden.

