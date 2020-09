ARRESTFOTO: Joseph Maldonado-Passage, best kjent som Joe Exotic, på politiets «mug shot». Foto: Santa Rosa County Jail

Joe Exotic hevder han er utsatt for seksuelle overgrep i fengsel

Den berømte og beryktede «Tiger King»-kjendisen (57) trygler enda en gang president Donald Trump om benådning.

Nå nettopp

Joe Exotic har sittet fengslet i Fort Worth i Texas siden han i januar i år ble dømt til 22 år bak murene for å ha forsøkt å få en leiemorder til å ta livet av erkerival og dyrevernsforkjemper Carole Baskin (58).

Stridighetene mellom de to, samt Joe Exotics lange lidenskap for store kattedyr, er solid brettet ut i Neflix-suksessen «Tiger King». Men Joe Exotic nekter å bli sittende i fengsel uten å kjempe om løslatelse.

les også Ny dokumentar viser månedene før arrestasjonen

Han har tidligere søkt Donald Trump om å bli benådet, og nå har han ifølge TMZ skrevet et nytt, 257 sider langt dokument til presidenten. Der hevder 57-åringen at han er utsatt for vold under soningen.

«Jeg er blitt seksuelt trakassert av ansatte i fengselet, banket opp og bundet til en stol så hardt at huden skrellet av armene», skriver TV-kjendisen ifølge TMZ.

Fengselet skal så langt ikke ha besvart TMZs henvendelser. VG har også rettet en e-posthenvendelse til Fort Worth tirsdag.

les også «Tiger King» zoo stengt på grunn av dyremishandling

Joe Exotic fortsetter å trygle Trump.

«Vær så snill, vær helten min. Hendene mine er skadet etter all mishandling i fengselet, så jeg beklager slurvete skrift og rettskrivning», lyder det videre.

Joe Exotic sier ifølge søknaden at han kommer til å dø før den planlagte løslatelsen i 2037, fordi helsen er så skrall, og fordi påkjenningene bak murene er så store.

les også «Tiger King»-kjendis til amerikanske «Skal vi danse»

Joe Exotic ber presidenten om å gi ham muligheten til «å gjøre ham stolt».

«Jeg vil gjøre Amerika og hele verden stolte».

I mai vakte Joe Exotics advokater oppsikt da de kjørte rundt i Washington i en turnébuss med skriften: «President Trump, vær så snill å benåde Joe Exotic».

Trump har tidligere uttalt at han er nysgjerrig på TV-snakkisen, men noen benådning har presidenten ikke utstedt:

Joe Exotics advokater, med Eric Love i spissen, skal onsdag angivelige overlevere den lange skriftlige benådningsappellen til kontakter i Det hvite hus.

TV-profilen har alltid hevdet at han aldri forsøkte å få Baskin drept. Selv mener Joe Exotic at han er utsatt for svindel og bedrag av egne samarbeidspartnere.

Tidligere i sommer ble det klart at Baskin som økonomisk rettsoppgjør fikk retten til å overta hele det store området som Joe Exotic hadde tigerpark på.

Publisert: 08.09.20 kl. 15:19

Les også

Mer om Netflix TV-serier