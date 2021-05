POPULÆR STAB: «Days Of Our Lives (I gode og onde dager)». Foto: By: CHRIS HASTON/NBC/VIAPLAY

«I gode og onde dager»: Grønt lys for sesong 58

Trodde du 56 år på lufta var nok? Tro om igjen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Såpeserien «Days Of Our Lives», som den heter i USA, får fornyet tillit i hele to år til. Det meldte TV-giganten NBC tirsdag.

– Vi kunne ikke vært gladere over å gi våre lojale fans to nye sesonger og videreføre det som har vært en absolutt ekstraordinær reise innen TV, sier Michael Sluchan i NBC til Deadline.

Han takker produsenter og skuespillere for deres «lidenskapelige historiefortelling», som stadig når ut til nye generasjoner.

Og ja, det er snakk om generasjoner. «I gode og onde dager» hadde premiere i 1965. Nå er det altså spikret at den i hvert fall får en sesong 58.

Norsk såpefan:– Opptur

Tom Erik Hansen (38), trolig Norges fremste såpeentusiast, sier dette er «en skikkelig opptur for såpesjangeren».

– Det at NBC velger å forlenge med hele to år, er fantastiske nyheter til den lojale fansen. Da blir det kanskje et 60 års jubileum i 2025? sier han håpefullt.

Norske Tom Erik oppfylte drømmen: Fikk gjesterolle i «Glamour»

SÅPE-EKSPERT: Tom Erik Hansen fra Porsgrunn og Joseph Mascolo på settet til «I gode og onde dager» i 2012. Mascolo døde fire år senere. Foto: PRIVAT

– Nå har de fire gjenlevende såpeseriene stått stødig gjennom en pandemi og produsert etter beste evne, og tatt det største hensyn til smittevern, sier Hansen og sikter med det også til «Glamour (The Bold and The Beautiful)», «General Hospital» og The Young And The Restless».

Løser corona-trøbbel: Bruker oppblåsbare dukker og ekte kjærester

De siste par årene har fansen fryktet at det skal settes punktum for «I gode og onde dager». Spesielt mørkt så det ut i 2019, da NBC fristilte alle skuespillerne fra kontraktene og kunngjorde at innspillingen tok pause på ubestemt tid.

To måneder senere kom imidlertid gladmeldingen om at det skulle komme én sesong til. Og nå blir det altså mer.

Husker du? Såpefans frykter slutt på «I gode og onde dager»

I Norge er det TV 6 som sender det legendariske såpeeventyret.

les også Ja, det blir mer «Grey’s Anatomy»

VG skrev i fjor sommer om at Kristian Alfonso (57), som har spilt den sentrale rollen som Hope Williams Brady siden 1983, har hoppet av.

Husker du verdens hotteste såpepar?– Vi er som søsken

Siden TV6 ligger et godt stykke bak det amerikanske sendeskjemaet, får norske TV-seere imidlertid se Alfonso på skjermen i et par år til.

Fryktet å bli tatt av skjermen: «I gode og onde dager» håvet inn Emmy-pris

En av seriens største stjerner, Joseph Mascolo (Stephano DiMera), døde i 2016 – fem år etter at VG fikk «TV-tyrannen» i tale om rollen.

Les intervjuet med Mascolo: – Ikke bare ond