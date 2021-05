SAKSØKER: Line Andersen, her på jobb i NRK halvannen måned før konflikten internt detonerte. Foto: Tore Kristiansen, VG

NRK-sportens klubbleder til Line Andersens kolleger: − Ikke plikt til å snakke

I en intern e-post ga Susann Michaelsen sportsredaksjonen beskjed om at de kunne avslå å snakke med Line Andersen eller hennes advokat dersom disse tok kontakt. Beskjeden var godkjent av NRKs ledelse.

Publisert: Nå nettopp

I slutten av februar ble det kjent at programleder Line Andersen (47) går til privat søksmål mot sin arbeidsgiver, NRK.

Hun saksøker for ugyldig oppsigelse, subsidiært urettmessig omplassering, etter at hun ble tatt av skjermen på tampen av 2019.

Innen en time etter at nyheten om søksmålet ble kjent, sendte klubbleder Susann Michaelsen (48) denne e-posten til NRK-sportens nær 70 medlemmer av Norsk Journalistlag:

«Dersom noen har behov for å snakke om oppslaget i dag der Line saksøker NRK kan dere ringe meg. Dersom Line eller advokaten ringer dere kan dere avslå å prate med dem om dere ønsker det. Dersom noen skulle bli stevnet må man møte i retten, men dersom advokaten eller Line ringer på forhånd har man ikke plikt til å snakke med dem. Med andre ord, det er helt opp til dere selv, med unntak av oppmøte i retten ved en eventuell stevning.

Det er trist at vi har havnet der, men slik er ståa.

Det er og fint om vi unngår å spre rykter, men tar vare på hverandre.

Susann, Klubbleder»

KLUBBLEDER: Susann Michaelsen, kjent som sportsanker i NRK. Hun er sportens tillitsvalgte for statskanalens NJ-avdeling, NRKJ. Foto: Janne Møller-Hansen

VG har stilt Susann Michaelsen en rekke spørsmål om saken.

– Hvorfor nevnes det ikke i e-posten at medlemmene også kan avstå fra å snakke med NRK og NRKs advokater, dersom også dette var et alternativ for dem?

– På det tidspunktet hadde jeg fått høre at NRK ville prøve i det lengste å unngå å involvere medarbeidere, og at kun ledere var plukket ut til eventuelt å vitne, sier klubblederen.

– Dette har da endret seg på veien.

– Er så lei meg

NRKs vitneliste i saken teller 14 personer. Av disse er syv journalister.

Listen for øvrig består av én redaktør, én tidligere og én nåværende redaksjonssjef, en personalsjef, en tidligere HR-leder, en organisasjonspsykolog og et hovedverneombud.

VG har spurt NRKs kommunikasjonssjef Christine Viland om hvorfor NRK nå har stevnet en rekke medarbeidere som vitner, dersom det stemmer at dette var noe de forsøkte å unngå.

– Denne saken skal opp i retten, og vi ønsker ikke å kommentere detaljer rundt saksforberedelsene i media, sier Viland.

SPARSOM MED DETALJER: NRKs kommunikasjonssjef Christine Viland. Foto: Liv Tone Otterholt

Fem minutter etter at e-posten fra Michaelsen blir sendt 24. februar responderer Andersen til alle på mailinglisten:

«Jeg er så lei meg for at vi er her. Vi kommer ikke til å presse oss på noen i det hele tatt og dette handler ikke om mine kolleger.

Bare spør om det er noe. Lykke til med VM-sendingene!»

Michaelsen sender deretter en e-post kun til Andersen:

«Jeg og synes det er veldig trist og håper du blir ivaretatt og får den hjelpen du trenger, Line. Jeg har snakket med Egil og vet hvordan situasjonen er», skriver klubblederen, som bekrefter overfor VG at hun her refererer til NRKs sportsredaktør Egil Sundvor.

LINE ANDERSENS SJEF: NRKs sportsredaktør Egil Sundvor. Foto: Erik Johansen/NTB

I rettssaken som starter i Oslo tingrett 18. mai er Sundvor stevnet som vitne av begge parter. Han har ikke besvart VGs henvendelser om kommentar til saken.

NRK: Line Andersen skal ha skapt «uro og konflikt»

Beskjed fra NRK

Videre skriver klubbleder Michaelsen i sin e-post til Andersen:

«Jeg er og opptatt av at vi skal prøve å ha et bra miljø i sporten og unngå ryktespredning eller at folk opplever ubehag. Mine ord om at ingen må føle seg presset til å snakke med verken deg eller advokaten er beskjed jeg har fått fra NRK.»

Etter det VG kjenner til, fikk Michaelsen ikke svar på e-posten hun sendte kun til Andersen.

I den var det også uttrykt ytterligere medfølelse rundt Andersens situasjon, både privat og profesjonelt.

VG har vært i kontakt med Andersen om saken. Hun ønsker ikke å kommentere.

ANNERLEDES I ÅR: Line Andersen ledet NRKs 17. mai-sending sammen med Nadia Hasnaoui og Olav Viksmo Slettan i 2014. I år er nasjonaldagen Andersens siste dag før rettsoppgjøret med NRK. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Michaelsen sier hun hadde snakket med ledelsen i NRK i forkant av at mailen ble sendt ut.

– Vi hadde fått forklart av dem hva medlemmene var forpliktet til og ikke. Jeg hadde fått beskjed om at det kunne jeg si til mine medlemmer hvis dette kom opp.

Redaksjonssjef Kirsti Lillehagen, som har HR-ansvar for NRK-sporten, bekrefter at hva som skulle kommuniseres var diskutert i sportens samarbeidsutvalg, som hun leder.

– Sportens ledelse har orientert samarbeidsutvalget om hvilke rettigheter og plikter som gjelder dersom en blir bedt om å vitne eller blir stevnet som vitner i en rettssak, sier NRKs kommunikasjonssjef Christine Viland.

– Det er kommunisert at alle står fritt til å snakke med hvem de vil, men at ingen har plikt til å svare om de ikke ønsker det. Vi har også formidlet at de har plikt til å stille som vitne.

Andersen om konflikten: «Griper rett inn i selvfølelsen»

– Urolige for saken

Susann Michaelsen sier at det var viktig for henne å sende fellesmailen for at alle medlemmer skulle være klar over situasjonen.

Hun sier også at det var viktig at Andersen fikk e-posten samtidig med kollegene.

– Det var flere som hadde tatt kontakt med meg og var litt urolige for saken. Kanskje fire-fem-seks stykker. Jeg tenker at det ikke var noe galt der, bare at folk skulle vite hva de var pålagt og ikke pålagt, sier Michaelsen.

– Og som jeg skriver synes jeg det er trist at det er blitt som det er og oppfordrer folk til å unngå å spre spekulasjoner om det ene og det andre, hvilket jeg mener er til fordel for Line. Jeg tenker at den e-posten ikke var til forkleinelse for Line i det hele tatt, men en klargjøring av hvilke plikter medlemmene har i forbindelse med saken.

På spørsmål om hva Michaelsen tenker om sin rolle som sportens klubbleder i en sak hvor ett av medlemmene har havnet i en alvorlig konflikt med ledelsen, påpeker hun at hun har 70 medlemmer å ivareta og berolige.

Men også:

– Jeg synes det er veldig krevende, og ubehagelig.

– Greit forhold

Line Andersen har jobbet i NRK-sporten i 17 år. Michaelsen har vært Norsk Journalistlags (NJ) klubbleder der siden året før Andersen begynte.

– Hvordan har ditt samarbeid med Andersen vært?

– Vi har hatt et greit forhold de siste årene.

Michaelsen sier at hun ikke er NJs talsperson i vitneboksen. Samtidig understreker hun at hun også der vil forholde seg til sine kjøreregler som tillitsvalgt.

– Jeg kommer ikke til å trekke frem noen navn eller noe av det medlemmene mine har sagt til meg. Det har noe med tillitsforhold å gjøre.

LANG FARTSTID: Susann Michaelsen har vært i NRK-sporten siden 1999. Her på fest med Arne Scheie i 2003. Foto: Espen Sjølingstad Hoen, VG

Hun ønsker ikke å si noe om hva hun har tenkt å fortelle i retten.

– Det har jeg ingen planer om å kommentere, jeg skal ikke prosedere saken på forhånd som kanskje andre gjør.

Michaelsen forteller at det er en del uro rundt saken i NRK-sporten.

– De som er involvert synes det er en belastning og ubehagelig.

Ifølge Michaelsen kjenner hun på ubehaget selv.

– Jeg synes det er veldig uheldig at man ikke har klart å løse dette på annet vis. Siden det har blitt så stort medietrykk så blir det på en måte en offentlig skittentøyvask jeg mener ingen parter er tjent med.

– Jeg synes det er vondt på en måte å være en del av det, men jeg er stevnet så da må jeg forholde meg til det. Jeg synes egentlig at saken bør behandles i retten og ikke i medier. Jeg synes egentlig hele greia er ganske dritt.