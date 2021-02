Strømmeguide: De beste westernseriene

Mens 1950-tallet var westernfilmens gullalder, lever sjangeren i beste velgående den dag i dag. Her er noen av de beste bidragene til TV-skjermen de siste tiårene.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det er for mange gode westernfilmer til at jeg våger meg på noen rangering her. Foruten Paul Greengrass’ nye bidrag, holder jeg meg til å anbefale nyere westernserier i denne runden.