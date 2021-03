GLADE – OG SINTE: Alec og Hilaria Baldwin. Foto: AP

Alec og Hilaria Baldwin fikk datter: − Hold kjeft

Paret viser frem ny baby et knapt halvår etter den forrige. Den nybakte faren tar ikke lett på spørsmål om hvordan de fikk barnet.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Mange klødde seg i hodet da Hilaria Baldwin (37) mandag postet et bilde på Instagram, av seg selv sammen med de fem barna det var kjent for verden at hun hadde – samt en ny, liten verdensborger.

Informasjonen hun la ved var denne: «7❤️».

Tirsdag ettermiddag postet både hun og ektemannen Alec Baldwin (62) et nytt bilde av babyen.

«Vi er så forelsket i vår datter, Lucia. Akkurat som dine brødre og søstre, er du en drøm i oppfyllelse», skriver Hilaria, mens ektemannen er mer kortfattet: «Velsignet ...»

Flere stilte imidlertid spørsmål, både rundt Lucias opphav og kunngjøringen av hennes ankomst – kunngjort fem måneder og tre uker etter at Hilaria fødte sønnen Eduardo.

«Shut the f**k up»

Ifølge Page Six stilte en følger følgende spørsmål under Alecs repost av konas bilde fra mandag av seg selv og ungeflokken:

«Hvem er moren? Hun var ikke gravid. Hun fødte for seks måneder siden. Hvis det var surrogat, bare fortell det. Hvis babyen var adoptert, bare fortell det. Hvis babyen er et resultat av et sidesprang og du har bestemt deg for å oppfostre den med din kone, bare fortell det. Hvis du ikke vil fortelle noe – kan dere vel bare slutte å poste konstant og trygle om klikk. Bare oppdra deres hundre barn privat.»

Page Six skriver at 62-åringen svarte:

«Du burde for helvete holde kjeft og passe dine egne saker.»

Svaret er ikke synlig på Instagram nå, men både People og irske The Sun har publisert skjermdumper av passiaret.

Disse viser også frem et annet svar fra Alec Baldwin:

«Jeg mener at folk bare skal si gratulerer, eller for helvete holde kjeft. Det er det hele».

People skriver for øvrig at Lucia er båret frem av en surrogatmor. De oppgir en ikke navngitt kilde.

Spania-skandale

I sosiale medier spekuleres det i om Baldwin-paret nå ønsker å gravlegge en snakkis fra tampen av fjoråret, hvor Hilaria ble beskyldt for «kulturell appropriasjon» og å overdrive sitt påståtte spanske opphav – blant annet ved bruk av falsk aksent.

37-åringen het opprinnelig Hillary Lynn Hayward-Thomas, og er født i Boston.

Navnene på parets fem barn sammen (før Lucia) har også blitt diskutert i denne forbindelse, for å være litt vel «spansk-klingende»: Carmen Gabriela (7), Rafael Thomas (5), Leonardo Angel Charles (4), Romeo Alejandro David (2) og Eduardo Pau Lucas (snart 6 mnd.).

SVARER: Alec Baldwin. Foto: skjermdump fra Instagram

Alec Baldwin adresserer også «Spania-skandalen» i en kommentar under sin baby-repost, som svar på spørsmål om hvorfor noen skulle bry seg om dette nå.

«Fordi, grunnleggende sett er de ikke særlig smarte», skriver skuespilleren.

Siterer Goethe

«Amerikanere er folk som vet mindre om hvordan man lever et rolig, sunt liv enn mesteparten av den siviliserte verden», heter det videre fra «30 Rock»-stjernen, som også konstaterer at USA er et land drevet av hat.

Tirsdag kveld har Hilaria postet et sitat fra den tyske forfatteren Johann Wolfgang von Goethe på Instagram:

«Hvis vi behandler folk slik de er, gjør vi dem verre. Hvis vi behandler folk slik de burde være, hjelper vi dem å bli det de er kapable til å bli.»