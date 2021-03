TÅRER: Vida Lill Berge reagerer når da deltagere må hjem fra «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz

Tårevått da tre deltagere måtte forlate «Kompani Lauritzen»: − Skuffet

Tre deltagere må forlate «Kompani Lauritzen». En sier hun føler på uoppfylt potensial, mens en annen sier hun taper med vilje.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er litt skuffet. Men det er deilig å få trøst av en god kompis, sier Vida Lill Berge da hun må stille seg ved siden av Edward Schultheiss som først røk ut i dimmekamp.

I den tredje episoden av «Kompani Lauritzen» ender rekruttperioden, og tre deltagere blir de første til å forlate Setnesmoen leir. Fire blir tatt ut i en dimmekamp, der kun den beste får bli med videre.

De som lørdag kveld måtte forlate programmet var Vida Lill Berge, Edward Shcultheiss og Faten Mahdi Al-Hussaini.

– Det var både trist og vondt og godt, sier Schultheiss.

Tar til tårene

Skuespilleren sier han ville bli med på «Kompani Lauritzen» for å bli «den beste versjonen av seg selv», som programleder Dag Otto Lauritzen ville sagt.

– Fikk du til det?

– Jeg følte at jeg fikk ... egentlig ikke. Jeg hadde lyst til å gå videre for å være med på noe jeg kunne være god på. Når man ser videre i programmet, hadde jeg ikke hatt noe å stille opp med, sier Schultheiss.

Margrethe Røed vinner dimmekampen og får bli med tilbake til leir.

SKUFFET: Både Vida Lill Berge og Edward Schultheiss ventet på at det skulle komme øvelser de var gode i, men det rakk de ikke før de måtte dra hjem. Foto: Matti Bernitz

les også 1,2 millioner har sett premieren på «Kompani Lauritzen»

En annen som kjenner på uoppfylt potensial er Vida Lill Berge. I et intervju med VG tidligere i mars fortalte radio- og realityprofilen at hun stadig gikk og ventet på at det skulle komme noe hun var god til.

– Jeg følte meg litt ensom med tankene mine der inne. Når du havner blant de fire dårligste gang på gang på gang, så venter du bare på at det skal komme en øvelse du selv mestrer. Jeg tenkte bare: Skal det ikke komme en parseremoni snart? Hehe, sa Berge, og hintet til da hun vant «Paradise Hotel» i 2012.

DIMMEKAMP: Deltagerne følger spent med på dimmekampen. Foto: Matti Bernitz

Når hun lørdag må forlate «Kompani Lauritzen» tar Berge til tårene, samtidig som hun får en støttende hånd av Edward Schultheiss.

– Traumene mine var helt jævlig

Det er Faten Mahdi Al-Hussaini som holder ut lengst mot Røed i dimmekampen, men til slutt må også hun se seg beseiret. Det er likevel ikke en overraskelse for Al-Hussaini.

Fredag fortalte hun til VG at hun dro på «Kompani Lauritzen» med et psykisk traume, og at hun gjorde alt hun kunne for å skjule panikkanfall for produksjonen og deltagerne.

Nå forteller hun at hun tapte dimmekampen med vilje.

– Hjernen min fungerte ikke så bra, så jeg sa før dimmekampen at jeg skulle hjem. Når jeg hang fra trestubben tenkte jeg «blir du værende nå går du rett i kjelleren igjen», så jeg er glad jeg tapte mot Margrete som fortjente den plassen mer enn meg.

GA SEG: Faten Mahdi Al-Hussaini slapp seg til slutt, da hun bestemte seg for å gi seg i dimmekonkurransen. Foto: Matti Bernitz

les også Vida Lill Berge fikk NAV-støtte før «Kompani Lauritzen»: – Hadde en knekk

Det er viktig for henne å presisere at hennes psykiske tilstand ikke var en unnskyldning for at hun gjorde det dårlig i «Kompani Laurtizen».

– Jeg lå jo nederst, og gjorde det dårlig i de fysiske øvelsene. Det som gjorde meg dårlig var at jeg ikke hadde trent, ler hun.

I dag er hun på et bedre sted både fysisk og mentalt.

– Så i dag er det en bitter følelse om at jeg gikk ut for tidlig. Jeg skulle vært der inne og kjempet mer.

Al-Hussaini er uansett svært takknemlig for opplevelsen hun fikk.

– Jeg elsket disiplinen og å få beskjed om hva jeg skal gjøre, og jeg blir veldig stolt når jeg ser meg selv på TV-skjermen.

Managementselskapet til «Kompani Lauritzen»-deltagerne Morten Hegseth, Vegard Harm, Christine Dancke, Bernt Hulsker og Linnéa Myhre er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.