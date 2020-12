ENDELIG DÅP: Under sommerens «Farmen»-innspilling fikk Raymond Røskeland nær kontakt med presten Thor Haavik. Nå blir Haavik dåpsprest for Røskelands sønn. Foto: Espen Solli

«Farmen»-Thor skal døpe Raymonds sønn

Vennskapet mellom «Farmen»-deltagerne Thor Haavik (26) og Raymond Røskeland (36) har fortsatt også etter innspillingen; nå skal den nyutdannede presten døpe Raymonds to år gamle sønn.

Nå nettopp

Denne uken er det finaleuke på «Farmen». Av de to vennene er det bare Haavik som er igjen inne på gården, men kontakten har Thor Haavik og Raymond Røskeland beholdt helt siden innspillingen ble avsluttet tidligere i sommer.

Det var Røskeland selv som foreslo dette. Hans andre sønn er døpt, men det har hele tiden kommet ting i veien som har utsatt dåp av hans yngste.

les også «Farmen»-deltager skjønte at noe foregikk – tok oppgjør med gruppen etter fyllekalas

– Covid-19 kom akkurat da vi holdt på å planlegge dato i våres, men så kom jeg i snakk med Thor da vi var inne på «Farmen» og fortalte at vi aldri hadde fått gjort dette her. Så spurte jeg Thor om det var mulighet for at han kunne døpe minsten min, og det ville han jo svært gjerne, forteller Røskeland.

Thor Haavik ble både glad og takknemlig for å bli spurt.

– Det var en veldig flott tillitserklæring. Utrolig kjekt, sier Haavik.

les også «Farmen»-deltager forlot innspillingen etter å ha blitt skadet i tvekamp

Han innrømmer at Raymond er ganske ulik han selv, men sånne ting gjør bare presten mer nysgjerrig.

– Man prøver å glede seg over all personer man treffer, interessere seg for dem. Det synes jeg er veldig givende og kjekt. Det er alltid spennende å møte folk som er ulik deg og finne ut om du kan lære noe av vedkommende, sier Thor Haavik

DØPT: Kjetil Kirk ble døpt inne på «Farmen» av Thor Haavik (til høyre). Foto: Ekker, Bjørn

Men covid-19 stikker fremdeles kjepper i hjulene for dåpsdatoen. Egentlig skulle dåpen i Salhus kirke ha vært den 22. november, men det satte lokale smittevernregler for Bergen en stopper for.

– Da var det planlagt alt, med dåp og Thor som prest, men så ringer han og sier at vi kan ikke ha mer enn 20 stykker til stede. Og når vi begynner å regne på det, med fire faddere og jeg har tre søstre, så ble det for mange i nærmeste familie til at alle kunne komme, forteller Røskeland.

Deretter ble 13. desember nevnt som en mulighet, men nå blir det i januar i stedet.

– Hva synes du om at Thor ville døpe sønnen din?

– Helt fantastisk, og det eneste riktige. At den som døper er en som jeg har så nær tilknytning til og stoler så mye på, det synes jeg er helt fantastisk og jeg tror det blir mye lettere for oss alle å ta kontakt med en prest som vi kjenner om vi skulle lure på noe eller følge opp noe, sier Røskeland.

Sønnen har han med kjæresten Sidney Lunde. I tillegg har de ett barn hver fra tidligere forhold.

Dette er for øvrig ikke den første «Farmen»-relaterte dåpen, ettersom «Farme»-deltager Kjetil Kirk (27) også ble døpt av Thor Haavik under innspillingen i sommer.

les også «Farmen»-deltager blir sammenlignet med «Lothepus»: – Tror ikke TV 2 vet hva de har stelt i stand

For Raymond Røskeland betyr en dåp ekstra mye etter en tragisk hendelse i nær familie for noen år siden. I en tidlig «Farmen»-episode ble han velsignet av Thor Haavik, noe som fikk frem tårene hos Raymond – fordi han kjente på det tristeste han noen gang har opplevd.

– Sist gang jeg opplevde en velsignelse, eller at noen ble velsignet, det var under en hastedåp til en nevø av meg som dessverre ikke er blant oss lenger. Det er noe av det desidert tristeste jeg har opplevd. Jeg kjørte nonstop fra Sverige for å rekke den hastedåpen. Han var bare noen dager gammel. Jeg fikk meg en vekker der, hvor urettferdig alt kan være, forteller Raymond.

– Det var det dødsfallet jeg tenkte på da Thor velsignet meg.

Publisert: 01.12.20 kl. 09:42

Mer om Farmen Koronaviruset