TV-stjerne hjerneoperert

Den amerikanske såpestjernen Kirsten Storms (37) gjennomgikk nylig en hjerneoperasjon.

Det fortalte skuespilleren og den tidligere barnestjernen som er kjent fra TV-serier «I gode og onde dager» og «General Hospital» selv i flere stories på Instagram fredag.

– Dette har jeg ikke snakket mye om, men for mindre enn 48 timer siden ble jeg hjerneoperert, sier hun i en av videoene hun la ut.

Her forklarer hun at hun ble operert fordi hun måtte fjerne en stor cyste som hadde delt seg i to, ifølge amerikanske People som er et av flere medier som omtaler denne saken.

– Det har vært noen interessant dager, sier hun i en av videoene hvor hun sitter ganske medtatt i en bil sammen med venninnen Emme Rylan.

– Det finnes ikke noe filter som kan gjøre dette bedre, legger hun spøkefullt til.

Storms understreker at det var ikke en kreftsvulst hun fikk operert bort og at hun håper hun snart er på bedringens vei.

– Jeg vil nok trenge noen uker før jeg er bra igjen. Men jeg har absolutt planer om å begynne og jobbe igjen så snart som mulig, sier hun.

Kirsten Storms spilte rollen som unge Isabella Black i «I gode og onde dager» fra 1999 til 2005. Nå er hun først og fremst kjent fra rollen som Maxie Jones i såpeklassikeren «General Hospital».