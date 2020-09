VETERAN: Kevin Dobson, her på en kjendisgalla i Los Angeles for en tid siden, var både krigsveteran og en populær skuespiller over flere tiår. Foto: MPNC / David Edwards/MediaPunch

TV-stjernen Kevin Dobson døde brått

Skuespilleren, kjent fra serier som «Kojak» og «Knots Landing», ble 77 år.

Forbes og en rekke andre medier melder at amerikanske Kevin Dobson døde søndag etter å ha fått et hjerteinfarkt.

Det var organisasjonen The United Veterans Council of San Joaquin County, som kunngjorde stjernens bortgang på Facebook. Dobson, tidligere soldat og krigsveteran, var styreformann.

For offentligheten er han imidlertid best kjent for rollene som detektiv Bobby Crocker i 70-tallssuksessen «Kojak» og som M. Patrick «Mack» MacKenzie i såpeserien «Knots Landing». Han gjorde reprise i TV-filmen «Kojak: It’s Always Something» i 1990.

I disse dager holdt han på med innspillingen av den nye TV-serien «12 to Midnight», som får premiere til neste år.

Dobson har også figurert i mange andre filmer og serier, deriblant «Cannon» og «Anger Management». Stjernen hadde også viktige gjesteroller i såpeeventyr som «Glamour» og «I gode og onde dager».

Dobson etterlater seg kone og tre barn.

Skuespillerkolleger uttrykker sin sorg på Twitter:

Publisert: 08.09.20 kl. 11:04 Oppdatert: 08.09.20 kl. 11:18

