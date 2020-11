SKOEN PASSER I ÅR OGSÅ: «Tre nøtter til Askepott» kommer på julaften i år også. Libuše Šafránková spiller Askepott og prinsen spilles av Pavel Travnicek. Foto: NRK

Slik ruster NRK Og TV 2 seg i kampen om julens klassikere

Med nye mektige strømmetjenester, blir kampen om julens tradisjonsrike programmer tøffere: «Donald Duck og vennene hans» er i fare, men «Tre nøtter til Askepott» er foreløpig sikker.

Dette gjør NRK for å ta vare på julens beste programmer i årene fremover. Viktige stikkord er: Flere egenproduserte julekalendere, styrket nordisk samarbeid med SVT og Danmarks Radio.

– Norsk lokalt innhold kan vi kontrollere på en helt annen måte. Et samarbeid med de andre allmennkringkasterne som har det samme oppdraget som NRK har, er også godt og forutsigbart for oss, sier TV-sjef i NRK, Arne Helsingen til VG.

TRADISJON: Det er fortsatt usikkert om det blir gjensyn med Snapp i «Donald Duck og vennene hans» på julaften på NRK1 i år. Foto: NRK

Nytt av året er en helt ny julekalender, «Stjernestøv» fra NRK. Den har et budsjett på rundt 50 millioner kroner. Forøvrig det samme som det kostet å lage julekalenderen «Snøfall» i 2016. Det ble tidenes forøvrig mest sette norske julekalender med rundt en million seere julen 2016.

– På NRK TV har vi jo alle de tidligere TV-kalendere tilgjengelig - ikke minst for nye generasjoner. Disse er veldig populære, sier Helsingen.

STJERNESTØV: Slik presenterer NRK årets nye julekalender «Stjernestøv» som vises fra 1. til 24. desember. Foto: NRK

– Når det gjelder julens programmer, har vi også «Reisen til julestjernen», både i ny og gammel versjon. Dessuten samarbeider vi med andre nordiske allmennkringkastere om å utvikle animasjonsfilmer basert på julefortellinger av folkekjære nordiske forfattere, sier Helsingen.

Tidligere denne uken skrev VG om usikkerheten rundt «Donald Duck og vennene hans» - som NRK foreløpig ikke har avtale med Disney om å vise på julaften i år slik de alltid har gjort. Innkjøpssjef i NRK, Fredrik Luihn opplyser til VG fredag at det fortsatt ikke er noen avklaring i forhold til «Donald Duck og vennene hans» og julaften på NRK.

Kanaldirektør i TV 2, Trygve Rønningen, er opptatt av å gi julen et gjenkjennelig innhold.

– Uavhengig av at rettighetene til innhold vandrer litt mellom aktørene, forsøker vi å lage en gjenkjennelig og god TV 2-jul. Og vi ønsker å være norske. For eksempel er det hos TV 2 du kan se «Flåklypa Grand Prix», og vi drar i gang juledagene med «God Morgen, Norge» inn i jula. Filmer som «Love Actually» er noe folk forbinder med jula, og den ser du på TV 2, sier Rønningen til VG

GJENKJENNELIG JUL: TV 2 s ledelse er opptatt av å lage en gjenkjennelig jul på kanalen fra år til år. - For eksempel er det hos TV 2 du kan se Flåklypa, sier kanaldirektør Trygve Rønningen. Foto: TV 2

Men den aller mest populære tradisjon på NRK julaften, «Tre nøtter til Askepott», er det foreløpig ingen usikkerhet rundt.

– På en generelt grunnlag kan man si at alt innhold som NRK selv ikke eier, kan bli «snappet» opp av andre aktører. Når det gjelder «Tre nøtter til Askepott» er det ingen signaler fra selger om at de ønsker at andre enn NRK skal tilby den til et julefeirende publikum i Norge, sier Fredrik Luihn til VG.

Noe som helt sikkert vil glede mange trofaste tilhengere av juleklassikeren som i 2013 ble kåret til tidenes julefilm av VG-leserne. Filmen danket ut «Love Actually» og «Alene hjemme», som fulgte på de neste plassene.

– Jeg tror at noe av hemmeligheten bak suksessen til «Tre nøtter til Askepott» er nettopp det at voksne som har sett filmen som barn, har lyst til å se den på nytt og på nytt og da sammen med sine egne barn, sa filmens regissør, Václav Vorlíček, i et intervju med VG i 2015.

Publisert: 03.11.20 kl. 09:21

