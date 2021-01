DUO: Casper Christensen og Frank Hvam, her i filmen «Klovn 2». Foto: NORDISK FILM DISTRIBUSJON

«Klovn» gjør comeback

Fansen kan glede seg. «Klovn» kommer tilbake på skjermen med en ny sesong.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder danske TV 2. i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Innspillingen starter like rundt hjørnet.

De nye sprellene til Casper Christensen (52) og makker Frank Hvam (50) får premiere på danske TV2 Play til sommeren. Den nye sesongen består av åtte episoder, og Christensen er selv regissør.

les også Gjør suksess med groviser: – Det kommer helt naturlig

Altså har komikerduoen gjort helomvending. De kunngjorde nemlig etter film nummer tre – «Klovn The Final» – at konseptet var et avsluttet kapittel.

– Det handler om to ting. For det første har vi det utrolig gøy når vi lager «Klovn», og for det andre føltes det så uforløst da vi stengte universet i fjor, sier Casper Christensen i kunngjøringen.

Fjorårsfilmen fikk nemlig kort levetid på kino som følge av coronapandemien.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TV-VETERANER: Frank Hvam og Casper Christensen, her avbildet i 2015. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Hvam sier imidlertid at de med den kommende sesongen setter endelig punktum.

– Og vi satser på på gjøre det med manérer, opplyser han.

Husker du? Spilte seg selv som par i «Klovn» – forholdet sprakk

TV-serien «Klovn» så dagens lys i 2005 og holdt på til 2018. Serien er berømt og beryktet for sin grenseløse og svært ofte på-og-over-kanten-humor.

Hvilke forventninger har DU til ny sesong? Diskuter i kommentarfeltet nederst i artikkelen.

TV-duoen lover nå en god dose «skavanker og eventyr». Hvam mener uansett at TV-serien overgikk filmene.

– Så dette blir en perfekt avslutning, mener han.

Norske TV 2 snuser på fortsettelsen.

– Det er naturlig at vi er i dialog om rettighetene til denne, men ingenting er avklart, sier kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl til VG.