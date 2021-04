UENIGE: Svein Østvik brente munnbind foran Stortinget. Detr har Leif Einar Lothe lite til overs for. Foto: Helge Mikalsen og Janne Møller-Hansen/VG

538.000 så munnbindkrangelen på «Debatten»

Diskusjonen mellom Svein Østvik (59) og Leif Einar Lothe (51) lokket TV-seerne.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Da programleder Fredrik Solvang (43) publiserte et bilde av Østvik og Lothe på Instagram tirsdag, og skrev at det ble «battle» på «Debatten», hevet en rekke kritiske røster seg.

Oppdatert? «Debatten» på NRK kritiseres

Uansett om mange mente dette var useriøst og for tabloid, lot mange seere seg friste.

«I går snuste «Debatten» på 1. plass på seerpallen i TV-Norge, vi la oss rett bak Dagsrevyen», melder Solvang på Instagram.

Han opplyser videre:

«Omtrent da leder for avdeling for smittevern ved Oslo universitetssykehus Egil Lingaas doserte om effekten av munnbind, samlet 580.000 nordmenn seg foran skjermen».

Opptur

Medieanalytiker Thomas Ingebretsen i NRK opplyser at sendingen hadde en rating på 538.000 lineært og en markedsandel på 50 prosent.

Han melder for øvrig at snittet for «Debatten» så langt i år er på henholdsvis 448.000 og 37 prosent. Gårsdagens sending er altså den sjette mest sette i år, men den med høyest markedsandel.

I tillegg er oppgjøret mellom Lothe og Østvik sett 37.000 ganger «on demand», altså i opptak. Dette er det nest høyeste tallet i år, kun slått av sendingen med MGP-vinner Andreas «TIX» Haukeland (28), opplyser NRK.

Dette til tross for at gårsdagens «Debatten» kun hadde ligget ute noen timer i spilleren da målingen ble avsluttet. Tallene rapporteres ca. klokka 03.00 hver natt, altså er all eventuell seing etter det ikke inkludert i dagens oppsummering.

Solvang mener at hvis «Debatten» fikk så mange til «å forstå litt mer om sentrale temaer i pandemien ved å lokke med duell mellom Charter-Svein og Lothepus», oppnådde de hensikten.

les også Derfor krangler Charter-Svein og Lothepus

Bakgrunnen for at de to realitykjendisene ble invitert til «Debatten», var at Lothe – eller «Lothepus», som den tidligere «Farmen»-vinneren kalles – har uttalt seg svært kritisk til Østviks holdning til coronarestriksjonene.

Østvik, best kjent som «Charter-Svein», var blant dem som 11. april stilte opp foran Stortinget og brente munnbind, fordi han mener restriksjonene i Norge er for strenge.

Østvik har måttet tåle kritikk for sine utspill også fra tidligere partifeller i Asker SV og fra assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Sistnevnte var også til stede i studio på Marienlyst tirsdag.

Lothe deltok i «Debatten» via videooverføring fra sofakroken i Odda.

Solvang innledet diskusjonen med at si om Østvik og Lothe at «De er med fordi de representerer to ganske tydelige fløyer i samfunnet».