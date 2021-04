SLÅTT UT: Lørdag var det Vegard Harm som måtte forlate militærlivet og «Kompani Lauritzen». Han var aldri i førstegangstjeneste i militæret og var virkelig en av dem som fikk seg en trøkk i årets sesong av den populære TV 2-serien. Foto: Matti Bernitz

Vegard Harm ute av «Kompani Lauritzen»: − Angret så hardt og så mye de første dagene

«Ha det, oberst!» Vegard Harm var kjekk og grei da han forlot «Kompani Lauritzen» lørdag kveld. Men det varte bare noen timer. Så begynte han å savne militærlivet.

– Det hadde jeg aldri trodd. Jeg savnet en hverdag hvor alt var linet opp og hvor det var en hard disiplin. En hverdag hvor man ikke trengte å tenke på noe, hvor alle avgjørelser var tatt for deg. Det var bra for psyken min og behagelig for meg som har så mye i topplokket, sier Vegard Harm til VG.

Men han innrømmer at det tok litt tid før han kom så langt.

– Egentlig var det veldig skummelt. Det var mange sterke inntrykk som jeg måtte venne meg til. Bare sånne ting som å bo så tett, sove i samme rom, dele bad. Jeg bor jo mutters alene og klarte ikke engang å forestille meg hvordan jeg skulle komme meg på do. Men kaserne-livet var veldig koselig, sier Vegard Harm.

Flere deltagere har også måttet forlate programmet. I den tredje episoden endte rekruttperioden, og tre deltagere ble de første til å forlate Setnesmoen leir. De tre første som forlot programmet ble Vida Lill Berge, Edward Shcultheiss og Faten Mahdi Al-Hussaini. Deretter ble det Margrethe Røed sin tur til å forlate leiren.

Sist program var det Christine Dancke som røk ut.

Harm forteller at det var militærliv døgnet rundt, selv når det ikke ble filmet.

– Vi visste aldri når befalet kunne dukke opp med beskjed om å stille opp på gangen – for så å ende opp langflat i en gjørmehaug. Det var aldri fri eller fred å få. Men det er jo slik det må være for at en serie som «Kompani Lauritzen» skal bli bra, fortsetter Vegard Harm.

Han var aldri i førstegangstjeneste i militæret og var virkelig en av dem som fikk seg en trøkk i årets sesong av «Kompani Lauritzen».

– Jeg angret så hardt og så mye de første dagene jeg var der. Tenkte tilbake til den dagen jeg sa ja til å være med på «Kompani Lauritzen». Hvordan kunne jeg finne på å si ja til noe sånt? Jeg skulle i hvert fall fraråde alle kjendiser å være med på dette, sier Vegard Harm.

TAPTE DIMMEKAMPEN: – Jeg prøvde så godt jeg kan. Men jeg hater logistikk og denne typen problemløsninger som vi fikk i dimmekampen, sier Vegard Harm som bare måtte innse at Carl Martin Eggesbø var bedre enn han denne gangen. Foto: Matti Bernitz

Ikke bare faller han over et høyt hinder i andre episoden, men i tredje episode blir han også utsatt for nok et fall da et tau ryker. I tillegg kollapser han mot slutten av konkurransene i samme episode. Det var på vei opp til Rampestreken, helt mot slutten av den såkalte «helvetesdagen», at Harm fikk kjenne på hvordan det er å gi alt uten mat i kroppen.

– Men nå har jeg ingen problemer med å anbefale alle som spør om å være med «Kompani Lauritzen».

Harm forteller om intense, opplevelsesrike dager. En av de opplevelsene han husker tilbake på med størst glede er aksjonen om bord på båten til «Bataljon Pedersen» i lørdagens episode.

TILBAKE I HVERDAGEN: Vegard Harm er for lengst tilbake i hverdagen igjen etter innspillingen av «Kompani Lauritzen». – Det eneste jeg ikke savner er sengestrekk, sier han. Foto: Line Møller

– Det ble veldig ekte for meg og jeg hadde følelsen av at jeg hadde nervene utenpå kroppen. Det var ikke engang noe problem å hoppe fra båten og ut i vannet. Nå vet jeg hvor mye jeg tåler, sier Harm.

Men om han savner en hverdag hvor han ikke trengte å tenke selv, er det en del av militærlivet som forsvant fort ut av hodet etter hjemkomsten.

– Sengestrekk, slår Harm fast.

