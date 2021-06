UTE MED KJENDISSØNN: Millie Bobby Brown ble sett hånd i hånd med musikersønn Jake Bongiovi. Foto: DAVID SWANSON / EPA

Millie Bobby Brown og kjendissønn avbildet hånd i hånd

«Stranger Things»-stjernen Millie Bobby Brown (17) viser seg for første gang i offentligheten med Jake Bongiovi (19), sønnen til musiker Jon Bon Jovi.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I helgen ble skuespilleren og kjendissønnen sett gående hånd i hånd i New York City, som blant annet magasinet People har rapportert.

Det er første gangen de viser seg offentlig der de gikk side om side sammen med «Stranger Things»-stjernens hund elegant i vesken til Jake Bongiovi.

Men det er ikke første gang det angivelig har vært kjærlighet i luften mellom dem to.

For en måned siden la musikersønnen ut en selfie på Instagram som viser dem to i bilen hans. I bildeteksten står det skrevet «bff <3», som betyr beste venner for alltid.

Den britiske skuespilleren Millie Bobby Brown fikk sitt internasjonale gjennombrudd som karakteren Eleven i Netflix-serien «Stranger things» i 2016. Hun ble den yngste noensinne til å bli nominert til Primetime Emmy Awards.

Hun var sist aktuell som Enola i Netflix-filmen «Enola Holmes» som tar for seg historien til søsteren til Sherlock Holmes.

VGs anmelder roset fremførelsen til Brown, og beskrev hennes rolletolkning som «troverdig, fargerikt og virkelig sjarmerende britisk.»

Jacob «Jake» Bongiovi er sønnen til Jon Bon Jovi, vokalist i rockebandet Bon Jovi.