MAKE VALHALLA GREAT AGAIN: Presidentvalg i fremtiden forandrer seg heldigvis ikke mye. Foto: DISNEY

TV-anmeldelse «Loki»: Marvel og kampen om tiden

Norrøn Marvel-gud forbanner tiden selv, i stilig Wes Anderson-pastisj.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Loki»

Amerikansk science fiction-serie i seks deler

Med: Tom Hiddleston, Owen Wilson m.fl.

Manus: Michael Waldron

Regi: Kate Herron

På Disney+ fra onsdag 9. juni

Tre steg inn i Disney+ sin omfattende seriesatsing på Marveluniverset, er det vel på tide å innse at disse ikke er laget for dem som har et tilfeldig forhold til Marvel. For å ha virkelig utbytte av handlingen i «Loki» bør man kjenne bakgrunnshistorien fra minst fire-fem filmer i det omfattende filmuniverset.

Siden tre «Avengers»-filmer er blant tidenes ti mest innbringende noensinne, får man tro at det er en del som har oversikten. Men for å oppsummere: Sist vi så ham, ble Loki drept av Thanos i 2019. Samtidig klarte han å unnslippe straff og fangenskap i 2012.

Denne serien handler om det som skjedde etterpå. Etter 2012, altså.

For nå har vi to Loki-tidslinjer. Det kan man jo ikke ha noe av. Ingen roter med tiden upåaktet. Like fort som han er fri, blir lurerguden arrestert av TVA – Time Variance Authority. En slags universell etat som eksisterer bortenfor tid og rom. Formålet er å overvåke og kontrollere all misbruk av tid.

2021 – EN TIDSODYSÉ: Mobius M. Mobius (Owen Wilson) har ikke helt fått med seg teknologiutviklingen i flatskjermer. Foto: DISNEY

Og da ikke at folk ser for mange videoer på TikTok. Eller har sett Marvelfilmene altfor mange ganger (som undertegnede). Men at de ikke roter sammen de ulike multiversene, lager egne tidslinjer og slikt.

TVA er en hyperformell organisasjon med trauste departementsråder, allmektige dommere og byråkrater langt over i kategorien Douglas Adams-satire. Her jakter agenten Mobius M. Mobius (Owen Wilson) på en ekte tidstyv. Der det viser seg at Loki kan bidra, i både nåtid, fortid og fremtid.

Det betyr at «Loki» er den mest løsrevne serien fra Marvel sitt kinofilmunivers. I løpet av de to første episodene som har vært tilgjengelig for anmeldere, er det lite handling som skjer fordi man skal flytte og utvikle karakterene i forkant av neste Marvel-film. I motsetning til de eksistensielle reisene Wanda Maximoff og Falcon gjør i sine respektive serier.

SKURK OG PURK: Tidstyv og tidspoliti i tidsriktig uniform. Foto: DISNEY

Derfor frisettes «Loki» til å tøyse og forherlige tidens singularitet, norrøne guders selvhøytidelighet og brunoransje syttitallsinteriør nedslitte eleganse. Det er det nærmeste produksjonsdesignet til Marvel har kommet Wes Anderson.

I sitt tiende (!) år som Loki får endelig Tom Hiddlesworth spille på alle strengene i skuespillerkompetansen, slik Elizabeth Olsen og Paul Bettany viste sitt komiske talent i «Wandavision». Få kan smile både hjertevarmt og sleipt med ørsmå vridninger i mimikken. Owen Wilson er dresskledd barteregelrytter med parodisk korrekt kodeks og generell skepsis til frie vilje. Dynamikken dem imellom er akkurat så fornøyelig rufsete som man kan forvente.

«Loki» er enklest å beskrive som en politi og røver-variant av «Doctor Who» og «Men in Black». Røveren får en avtale, mot å hjelpe å finne en større og farligere fisk. Den store fisken i dette tilfellet kan vise seg å være en Loki kjenner ganske godt til handlingsmønstrene til.

Og da får man, som de sier, bare ta tiden til hjelp.

Anmelderen har fått se to av seks episoder