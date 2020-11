PRINSESSEN: Emma Corrin er suveren som prinsesse Diana. Foto: NETFLIX

TV-anmeldelse «The Crown» sesong 4: Høy troneverdi

Suveren Diana og bisarr Thatcher i eneveldig fjerderunde med det britiske kongehuset.

«The Crown», sesong 4

Britisk dramaserie i 10 deler

På Netflix fra søndag 15. november (hele sesongen)

Skapt av: Peter Morgan

Med: Olivia Colman, Josh O’Connor, Gillian Anderson, Tobias Menzies, Emma Corrin m.fl.

Da har vi endelig i gang med hovedretten.

Fjerde sesong i sagaen om Elizabeth II av Storbritannia sitt regime introduserer både tidenes første kvinnelige britiske statsminister, Margaret Thatcher, og selveste prinsesse Diana.

Begge blir man virkelig kjent med i den jublende solide andreepisoden. Der Thatcher snubler og Diana seirer i kongefamiliens «Balmoral test». Altså en stilltiende vurdering fra flere familieledd på den skotske herregården som også er den britiske regentens sommerresidens.

De som kjenner historien vet at Balmoral er sentralt på flere måter i Dianas historie.

Samboeren til serieskaper Peter Morgan, Gillian Anderson, gjør Margaret Thatcher keitete dramatisk, nesten komisk i seige bevegelser og sin synkende neiing. Samtidig klarer hun å få fram den noe aggressive bitterheten og umettelige arbeidsgløden som Thatcher visstnok hadde. Med få unntak problematiseres ikke politikken hennes.

Å være kongelig handler som kjent ikke om politikk.

Nykommer Emma Corrin er suveren som Diana Spencer, og klarer å tilføre noe lekent og levende lysende inn i slott, stall og stue. Nok en gang tas det ymse fortellerfriheter av store og små slag, slik som at personlige nesten-tragedier plutselig faller sammen med utbruddet av Falklandskrigen. Eller at Diana har Duran Durans «Girls on Film» på ørene når hun rulleskøyter seg gjennom Buckingham Palace (den kom ut knappe to uker før bryllupet.) For øvrig har kostymeavdelingen gjort en eksepsjonell jobb med å gjenskape mer eller mindre samtlige av Dianas ikoniske antrekk.

Josh O’Connor gjør Prins Charles vel så ikonisk, i sin ubehøvlede selvopptatthet, skivebom-humor og gjennomgående skakke tilnærming til virkeligheten. I tillegg til at han oppfører seg som en patetisk bortskjemt hissigpropp, mer så enn den mer vankelmodige unge mannen han fikk være i forrige sesong.

Dronningen selv, fortsatt praktfullt håndtert av Olivia Colman, har mer enn noensinne rollen som fornuften. Det være seg som rådgiver for statsministeren eller sin egen søster. Og som først blir unnvikende og konfliktsky når virkeligheten kommer henne for nært innpå livet.

Helena Bonham Carter er like fantastisk som dekadansens høyborg, prinsesse Margaret, der hun damper sigaretter, drikker med begge hendene og har nesten ingen annen funksjon enn å være forsmådd og frekk. Ikke nødvendigvis i den rekkefølgen. Før hun plutselig får en «egen» episode som fokuserer på flere av utfordringene i kongefamilien. Med trykk på familien.

Det går på ingen måte like bra med alle hovedpersonene, og egentlig kunne dette tiåret gjerne blitt presentert over tyve episoder. For det er nettopp her, når kongehuset begynner å vakle i grunnmuren, at «The Crown» viser sine mest rojale øyeblikk.

