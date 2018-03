PROGRAMLEDERDUO: Ant McPartlin og Declan Donnelly på National Television Awards i januar. Foto: John Phillips / Getty Images Europe

TV-programleder Ant McPartlin i varetekt etter bilkrasj

Publisert: 19.03.18 09:44

«Britain’s Got Talent»-kjendis Ant McPartlin (42) skal ha strøket på blåsetesten, og en tre år gammel jente ble kjørt til sykehus etter ulykken.

Hendelsen skjedde i London søndag ettermiddag, skriver Daily Mail .

McPartlin, kjent fra TV-duoen Ant & Dec og fra programmer som «I’m A Celebrity», «Pop Idol» og «Text Santa», mistet kontroll over bilen og kolliderte med to andre kjøretøy. Moren hans var også med i bilen.

I en av de andre bilene satt et par med sin tre år gamle datter. Den lille jenta ble fraktet til sykehus.

Politiet mistenkte fyllekjøring og ba 42-åringen utføre blåsetest. Denne skal han ha strøket på. Deretter bar det rett i avhør, etter at McPartlin ifølge øyenvitner først hadde kranglet høylytt med politiet og nektet å sette seg inn i politibilen.

En talsperson for Scotland Yard opplyser at flere personer fikk behandling for midre skader på ulykkesstedet, og at et lite barn ble tatt med til sykehussjekk for å være på den sikre siden.

De navngir ikke McPartlin, men bekrefter pågripelsen, blåsetesten og at saken etterforskes.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mandag morgen befant programlederen seg fortsatt i varetekt, skriver britiske medier.

Pågripelsen, med bilder av programlederen og en kvinnelig politi, fyller stor spalteplass i britiske medier dagen derpå.

Kvelden før bilulykken var McPartlin på skjermen med kollega Declan Donnelly i «Ant & Dec's Saturday Night Takeaway». Programlederduopen har høstet en rekke priser i hjemlandet. I 2016 ble de hedret med OBE, Officer of the Order of The British Empire, for sin innsats innen kultur og underholdning.

McPartlin har slitt den siste tiden. I fjor sjekket han frivillig inn på en rehabilteringsklinikk for å få bukt med pilleavhengighet. Han ligger også i skilsmisse fra kona, som han har vært gift med i 11 år – og bruddet anslås å koste programlederen svimlende summer.